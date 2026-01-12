メジャー取材歴29年のMLBジャーナリスト・AKI猪瀬さんが、村上宗隆選手・今井達也投手・岡本和真選手のメジャー1年目の活躍について予想しました。

ホワイトソックスへ入団・村上宗隆

今オフ、ポスティング申請での契約一番乗りとなったのは、ヤクルトでプレーした村上宗隆選手。2年約53億円でのホワイトソックスとの契約となりました。

ホワイトソックスは昨季、2年連続でア・リーグ中地区の最下位に沈むなど、3年連続で100敗をマーク。メジャー30球団で最も弱いと言われています。そんなチームを村上選手が選んだことについて猪瀬さんも驚きの声をあげましたが、あわせてメリットについても言及しました。

「戦力が整っていないので、一番弱いわけですから。打てない時期があっても戦力上、村上選手をスタメンから外すっていう選択はないと思うので。毎日試合に出ていける環境が、今の村上宗隆選手にとってベスト」とコメント。村上選手のマイナスポイントとして、空振りや三振の多さについて触れ、村上選手が全試合出場をすることによって「自分のマイナスポイントを払拭し、消していく作業ができると証明できる。今の年齢の村上選手が一番いい道だと思って選んだ」と分析しました。

さらに、村上選手の打球速度がMLBでも上位クラスであることに触れながら「162試合故障がなければ全試合出られますよっていうシーズンだと思うので、ホームラン20本の大台を村上選手の力をもってすれば超えていける」と活躍を予想。メジャー移籍1年目でホームラン20本を超えたのは大谷翔平選手(22本)のみであり、匹敵する躍動にも期待がかかります。

アストロズへ入団・今井達也投手

年明け第1号の契約となったのは、西武でプレーした今井達也投手。4年連続で地区優勝を果たしたアストロズと、3年約85億円で契約を結びました。

注目となったのは、この契約に「オプトアウト」が含まれている点。これは各シーズン後に契約破棄を選択できるもので、猪瀬さんも「今年のシーズンで今井投手が新人王を争うような成績を残した場合、1年目が終わった時点でオプトアウトを行使してもう一回FA市場に出てくる。中長期で1億ドル、2億ドルに迫るような契約を取りに行く」と、さらなる大型契約を目指すことができると語られました。

入団することになったアストロズについては「先見の明があるチーム」と言及。過去に菊池雄星投手がブルージェイズからアストロズに移籍した際には、データ分析などから持ち球の配分などについて球団から助言をもらい、再ブレイクにつながりました。猪瀬さんは、こういった球団の考え方が今井投手にも適しているとコメント。すでにエスパーダ監督も今井投手の球種にリクエストを送っているそうで、球団も今井投手に対し、3年連続で2桁勝利をあげたルイス・カスティーヨ投手のような投球へ期待を寄せていると語りました。

ブルージェイズへ入団・岡本和真選手

最後に契約を勝ち取ったのは、巨人でプレーした岡本和真選手。4年約94億円の契約で、ブルージェイズへの入団となりました。

ブルージェイズはMLBで唯一カナダに本拠地を構えるチームであり寒さも心配されますが、猪瀬さんは「生活はしやすい」と言及。本拠地は世界初として誕生した開閉式球場であり、地上に出なくても移動ができるほど地下街も張り巡らされているそう。さらに「世界中の名物料理があちこちで食べられる、当然その中には和食もあります」と食事の面でも利点があることに触れました。

そんなブルージェイズは昨季、ドジャースと最終戦までもつれるワールドシリーズの熱戦を見せたチーム。30球団ナンバーワンのチーム打率を誇っており、選手個々のコンタクト率も高さも重視しています。猪瀬さんは「岡本選手はコンタクト率が非常に高い。トロントの攻撃陣の築き上げた理屈とピッタリであり、岡本選手が来ても大丈夫だと判断された」と入団への経緯について語ります。

さらにチームの主砲であるゲレーロJr.選手との相乗効果にも注目。「右のパワーヒッターで目指しているところが同じ。岡本選手が6番や7番などの打順に入って、ゲレーロJr.選手が取りこぼしてしまったようなランナーを岡本選手が一掃していくような仕事になるのかな」とチームの狙いについても分析します。続けて「打率、ホームランよりも打点。100打点超えを記録できるか」と期待を寄せました。

