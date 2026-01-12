お茶犬の世界観をリップに♡Coralhaze限定コラボが発売

長く愛され続けるキャラクター「お茶犬」と、韓国発コスメブランドCoralhazeが夢のコラボレーション。見ているだけで“ほっ”と心がほどける、お茶犬の世界観をそのまま閉じ込めた限定リップが誕生します。透け感のあるみずみずしい発色と、思わず集めたくなる愛らしいパッケージは、毎日のメイク時間をちょっと特別にしてくれる存在。癒しと可愛さを唇にのせて楽しめる、注目のコラボです♡

お茶犬デザインの限定リップが登場

今回発売されるのは、お茶犬から着想を得た「Coralhazeデュードロップティント」の限定パッケージ。キャラクターごとの個性や癒しのイメージを、透け感と艶のあるカラーで表現しています。

ふんわりとした可愛さの中に、大人も使いやすい洗練された印象をプラス。いつものメイクに遊び心を添えてくれるリップです。

キャラクター別に選べる全4カラー

価格:各1,650円(税込)



カラーは全4色展開。211ダージリンは、紅茶犬チャイをイメージしたやさしく甘いカラー。

212ジャスミンは、ハーブ茶犬ハナから着想を得たナチュラルで穏やかな色味です。

213アールグレイは、紅茶犬アールを表現した上品で知的なカラー。

214エスプレッソは、コーヒー犬カフェをイメージした深みのある大人カラー。それぞれの性格や物語を感じながら選べるのも魅力です。

容器サイズ:33×20×69mm

発売日:

1月19日(月)～PLAZA・ハンズ・ロフト(一部店舗除く)

2月2日(月)～バラエティショップ(一部店舗除く)

発売店舗:PLAZA/ハンズ/ロフトほかバラエティショップ(一部店舗除く)

ノベルティ付きで特別感アップ

発売を記念して、対象店舗で購入すると「お茶犬ランダムキーリング」をプレゼント。リョク、チャイ、ハナ、アール、カフェの全5種がランダムで付いてきます。

※ノベルティは数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※ノベルティは商品購入個数分のお渡しとなります。

※5種の中からランダムでのお渡しとなります。

※PLAZA・ハンズ・ロフト(一部店舗を除く)を含むバラエティショップが対象。

※一部お取り扱いのない店舗がございます。※本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。

癒しをまとって、毎日にときめきを

お茶犬のやさしい世界観と、Coralhazeの洗練されたリップが融合した限定コラボ。可愛いだけでなく、使いやすさや発色にもこだわったデュードロップティントは、日常にそっと寄り添ってくれる存在です。

お気に入りのキャラクターと一緒に、唇から癒しを取り入れてみてはいかがでしょうか♪