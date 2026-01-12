有村藍里 （C）ORICON NewS inc.

　俳優・有村架純（32）の姉でタレントの有村藍里（35）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。昨年末に発売したデジタル写真集『あいりのまま。』のカットを公開した。

　インスタではベッドの上にランジェリー姿でたたずむショットを投稿。「たまにはグラビア　この撮影時の体型、結構好きです」とつづり、「電子写真集『あいりのまま。』発売中」と伝えた。

　ファンは「めっちゃ素敵です」「スタイル抜群で…ホント可愛くて、セクシーすぎます」「たまりません」「すごく綺麗！まさに女神様」「素敵なボディライン」などの反響が寄せられている。