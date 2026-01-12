東京六大学野球100周年の昨秋、29年ぶりに10戦全勝優勝を達成した明大の祝賀会が12日、東京・千代田区の駿河台キャンパスで行われた。戸塚俊美監督就任1年目での快挙にOB、関係者から「おめでとう」の声が掛かった。

秋は投打とも完璧だった。打線はレギュラー野手8人中7人が打率3割以上をマーク。チーム打率・325と破壊力を見せた。投手陣も10試合の総失点がわずか「9」自責点は「7」で防御率は0.70。5試合が無失点試合と投打の歯車ががっちり噛み合った優勝だった。

会場には合同自主トレが始まった小島大河（西武1位）大川慈英（日本ハム1位）毛利海大（ロッテ2位）のプロ入りした3人も出席。久しぶりにチームメートと会い、先輩からも「頑張れよ」と激励の声が続いた。「プロになれたのも明治の4年間があってのもの。開幕から一軍で頑張りたい」と3人は声をそろえた。

野球関係者、スカウト、OB含め約400人が駆けつけた会場。戸塚俊美監督は「ラグビー部の日本一に刺激を受けた。野球部も負けずに日本一を目指します」と話して大きな拍手を浴びた。

10戦全勝を映像で振り返り、途中には土井淳氏、高田繁氏、広沢克実氏（本紙評論家）、武田一浩氏のレジェンドOBによるインタビューも行われた。

また祝賀会に先駆け駿台倶楽部（OB会）の総会が行われ令和8、9年度の会長に荒井信久氏（71＝千葉黎明野球部総監督＆副理事長）が、副会長には広沢氏らが新たに就任。一丸となって現役を支援していくことになった。