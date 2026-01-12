大雪のピーク超えるも14日にかけて再び冬型 大気の状態が非常に不安定に警報級の暴風おそれも《新潟》
３連休の大雪のピークは越えましたが、このあと１４日にかけて再び冬型となり県内は、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。
新潟地方気象台によりますと、大雪のピークは越えたものの１３日夜からは再び、山沿い中心に平野部でも降雪が予想されています。ただ、今回は警報級の雪にはならないとみています。
１３日は、寒冷前線が北陸地方を通過し、その後、１４日にかけて日本付近は西高東低の気圧配置となる見込みです。このため、新潟県では、低気圧や前線に向かって湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達するでしょう。
◆風の予想
・１３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
下越 陸上 １８メートル （３０メートル）
下越 海上 ２０メートル （３０メートル）
中越 陸上 １５メートル （３０メートル）
中越 海上 ２０メートル （３０メートル）
上越 陸上 １５メートル （３０メートル）
上越 海上 ２０メートル （３０メートル）
佐渡 陸上 ２０メートル （３０メートル）
佐渡 海上 ２０メートル （３０メートル）
・１４日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
下越 陸上 １４メートル （２５メートル）
下越 海上 １６メートル （３０メートル）
中越 陸上 １２メートル （２５メートル）
中越 海上 １６メートル （３０メートル）
上越 陸上 １２メートル （２５メートル）
上越 海上 １７メートル （３０メートル）
佐渡 陸上 １８メートル （３０メートル）
佐渡 海上 １８メートル （３０メートル）
◆波の予想
・１３日に予想される波の高さ
下越 ５メートル
中越 ５メートル
上越 ５メートル
佐渡 ６メートル
・１４日に予想される波の高さ
下越 ５メートル うねりを伴う
中越 ５メートル うねりを伴う
上越 ５メートル うねりを伴う
佐渡 ６メートル うねりを伴う
佐渡では、１３日昼前から夜のはじめ頃にかけて暴風に警戒し、１３日夕方から１４日にかけて高波に警戒してください。
下越では、１３日夕方から夜のはじめ頃にかけて強風に注意・警戒してください。
県内では沿岸部で１３日昼前から１４日にかけて高波に注意・警戒を。１３日昼前から夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。
ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。
※１２日午後４時２４分発表「暴風と高波及び雷に関する新潟県気象情報」より