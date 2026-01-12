３連休の大雪のピークは越えましたが、このあと１４日にかけて再び冬型となり県内は、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。



新潟地方気象台によりますと、大雪のピークは越えたものの１３日夜からは再び、山沿い中心に平野部でも降雪が予想されています。ただ、今回は警報級の雪にはならないとみています。



１３日は、寒冷前線が北陸地方を通過し、その後、１４日にかけて日本付近は西高東低の気圧配置となる見込みです。このため、新潟県では、低気圧や前線に向かって湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達するでしょう。





１３日昼前から夜遅くにかけて海上を中心に非常に強い風が吹き、海は大しけとなる所がある見込みです。予想より低気圧が発達し場合には、暴風警報を発表する地域や警報級の高波となる地域が拡大するおそれがあります。◆風の予想・１３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）下越 陸上 １８メートル （３０メートル）下越 海上 ２０メートル （３０メートル）中越 陸上 １５メートル （３０メートル）中越 海上 ２０メートル （３０メートル）上越 陸上 １５メートル （３０メートル）上越 海上 ２０メートル （３０メートル）佐渡 陸上 ２０メートル （３０メートル）佐渡 海上 ２０メートル （３０メートル）・１４日に予想される最大風速（最大瞬間風速）下越 陸上 １４メートル （２５メートル）下越 海上 １６メートル （３０メートル）中越 陸上 １２メートル （２５メートル）中越 海上 １６メートル （３０メートル）上越 陸上 １２メートル （２５メートル）上越 海上 １７メートル （３０メートル）佐渡 陸上 １８メートル （３０メートル）佐渡 海上 １８メートル （３０メートル）◆波の予想・１３日に予想される波の高さ下越 ５メートル中越 ５メートル上越 ５メートル佐渡 ６メートル・１４日に予想される波の高さ下越 ５メートル うねりを伴う中越 ５メートル うねりを伴う上越 ５メートル うねりを伴う佐渡 ６メートル うねりを伴う佐渡では、１３日昼前から夜のはじめ頃にかけて暴風に警戒し、１３日夕方から１４日にかけて高波に警戒してください。下越では、１３日夕方から夜のはじめ頃にかけて強風に注意・警戒してください。県内では沿岸部で１３日昼前から１４日にかけて高波に注意・警戒を。１３日昼前から夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。※１２日午後４時２４分発表「暴風と高波及び雷に関する新潟県気象情報」より