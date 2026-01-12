職場で配りたい「滋賀県のお土産」ランキング！ 2位「琵琶湖のえび煎餅」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年末年始の帰省や旅行など、お土産を選ぶ機会が増えるこの季節。大人数が集まる職場でも分けやすく、職場の方に喜ばれる手土産を探している人も多いのではないでしょうか？
All About ニュース編集部では、2025年12月3〜8日、全国20〜60代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「滋賀県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：琵琶湖のえび煎餅（滋賀宝株式会社）／32票2位は「琵琶湖のえび煎餅（滋賀宝株式会社）」でした。琵琶湖産の「スジエビ」を使用し、近江米を使って香ばしく焼き上げたお煎餅です。サクサクとした軽い食感と、口いっぱいに広がるエビの風味が特徴です。枚数が多く個包装で配りやすい点からも、職場で重宝されているようです。
回答者からは「滋賀県産米と琵琶湖産えびを使ったサクサク食感のお菓子で、色々な枚数が選べるので配りたいです」（50代女性／広島県）、「美味しいと思うから」（20代女性／千葉県）、「定番感があるから」（20代女性／福岡県）といった声が寄せられました。
1位：バームクーヘン（クラブハリエ）／108票1位は「バームクーヘン（クラブハリエ）」でした。一層一層、職人の手で丹念に焼き上げられたクラブハリエのバームクーヘンは、ふんわりと柔らかく、しっとりとした深い味わいが特徴。周りにコーティングされたフォンダン（砂糖衣）のシャリッとした食感がアクセントになっています。アンケートでは、もらった側のうれしさやリピート購入しているファンからの声が集まりました。
回答者からは「クラブハリエは箱も可愛くて手土産にいい」（30代女性／大阪府）、「美味しいくて自身もよく買うからです」（30代女性／兵庫県）、「一番おいしいバウムクーヘンと個人的に思うからです」（20代男性／東京都）といった声が寄せられました。
