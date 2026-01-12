Image: イルミナーレ株式会社

大事な商談。整えられたスーツとは対照的に、足元のバッグが床の埃にまみれているのを見て、士気が下がった経験はありませんか？

もし答えが「Yes」なら、ぜひ試していただきたいのが「無限フックLight」です。この小さなバッグハンガーが1つあるだけで、立ち振る舞いをスマートに見せてくれるかもしれません。その仕組みをご紹介していきます。

3つの機能で身の回りを整える

Image: イルミナーレ株式会社

「無限フックLight」は、使う人の動作を妨げないスムーズな設計が人気の秘密。たとえば、外出先のカフェで、ポケットから「無限フックLight」を取り出し、テーブルに引っ掛ければ、即席のバッグの置き場所を確保できます。

Image: イルミナーレ株式会社

テーブルにバッグを掛ける以外にも、カラビナフックとして小物を吊るす活用法も。公園やキャンプ場で、置き場に困るモノの避難先として便利です。

さらにスマホスタンドにもなって、これ1つ携帯しておけば、日常のちょっとした不便にサッと対応できます。

分厚いデスクでも設置できるように

Image: イルミナーレ株式会社

設置のしやすさも、このアイテムの特長です。今回のモデルでは、厚さ56mmまでの天板に設置できるようになりました。つまり、これまで諦めていた分厚いデスクでも、しっかりと活躍してくれます。

また、接地面には滑り止め加工が施されているのもポイント。大切なバッグやモノを預ける際も、作業に集中しやすくなりそうですよね。

軽さと頼もしさを兼ね備えたスペック

Image: イルミナーレ株式会社

カラビナ小装着時の重さはわずか56g。バッグに付けていても負担を感じにくいのが嬉しいところです。この小さなボディで、静止耐荷重は約15kg（メーカー公表値）という頼もしさを備えています。

前作から20％ほど軽量化しつつ、タフさはそのまま。ユーザーの要望を丁寧に取り入れた、改良の積み重ねが形になっているんです。

日常の幅広いシーンで使えるバッグハンガーが、スタイリッシュに活動したい人のサポート役になってくれるはず。「無限フックLight」が気になった方、その使用例や使い心地を、以下のプロジェクトページから確認してみてくださいね。

Image: イルミナーレ株式会社

