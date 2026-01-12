È±¤ÎÌÓ²¼¤í¤·¡ÄºÇ¶¯³ÊÆ®²È¤Î°Ëß·À±²ÖàÉ×¤È¥é¥Ö¥é¥ÖÍ¼¿©á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö½÷»Ò¤·¤Æ¤ë¡¼¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥Ä¥è¥«¥ï¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ç¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Áí¹ç³ÊÆ®²È¤Î°Ëß·À±²Ö¤¬¡¢É×¤È¤ÎÉ×ÉØ¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ç¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢»î¹ç¤Ç¸«¤»¤ëÀïÆ®¥â¡¼¥É¤ÎàÊÔ¤ß¹þ¤ß¥Ø¥¢¡¼á¤È¤Ï¥¬¥é¥Ã¤È°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¢È±¤ò²¼¤í¤·¤¿¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢É×¤ÇÁí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎCORO¤È¤Îà¥é¥Ö¥é¥Öá¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÀ±²Ö¤µ¤ó¤â½÷»Ò¤·¤Æ¤ë¡¼¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯È±¤á¤Á¤ã»÷¹ç¤¦¡×¡Ö»î¹ç¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¾Ð¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥Ä¥è¥«¥ï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¤¥Á¥´É±¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°Ëß·¤Ï2020Ç¯10·î¤Î¡ÖDEEP JEWELS¡×¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤È½ÀÆ»¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤Ë¥×¥í3ÀïÌÜ¤Ç²¦ºÂ¤òÂ×´§¡£¸½RIZIN¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé²¦¼Ô¡¢¸½DEEP JEWELS¥¢¥È¥àµé²¦¼Ô¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌµÇÔ¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤ÊÀïÀÓ¤Ç¡ÖºÇ¶¯³ÊÆ®²È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£23Ç¯3·î¤ËCORO¤È·ëº§¤·¤¿¡£