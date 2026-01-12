6Ëü¿ÍÄ¶¤ÎÂç´Ñ½°¡ª¡¡Ëþ°÷¤Î¹ñÎ©¤Ç¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¡¡¼¯»ùÅç¸©Àª¤Ï21Âç²ñ¤Ö¤ê¡¡»Ë¾å6¹»ÌÜ¤Î²ÆÅß2´§¤òÃ£À®¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡Û
¡¡¢¡¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à3¡½0¼¯Åç³Ø±à¡Ê12Æü¡¢Åìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢6Ëü142¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤òÀ©¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤¬¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤ò3¡½0¡Ê2¡½0¡¢1¡½0¡Ë¤Ç²¼¤·¤ÆÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Á´¹ñÁíÂÎ¤ò´Þ¤á¤¿¡Ö2´§¡×¤âÀ®¤·¿ë¤²¡¢»Ë¾å6¹»ÌÜ¤Ç8ÅÙÌÜ¤Î²÷µó¡£Æ±¤¸¤¯½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤¿¼¯Åç³Ø±à¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î½àÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶å½£Àª¤ÎÍ¥¾¡¤Ï2015Ç¯ÅÙÂç²ñ¤ÎÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡¢¼¯»ùÅç¸©Àª¤Ç¤Ï2004Ç¯ÅÙÂç²ñ¤Î¼¯»ùÅç¼Â¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë°ÊÍè¡¢21Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÁª¼ê¸¢²¦¼Ô¤Ë½¢¤¤¤¿¡£
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÏÁ°È¾19Ê¬¤Ë·ø¸Ç¤ÊÁê¼ê¤Î¼é¤ê¤ËàÅÀ¼è¤ê²°á¤¬·ê¤ò¶õ¤±¤¿¡£Ì£Êý¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¡¢¥¨¥ê¥¢³°¤Ç¼õ¤±¤¿Æü郄¸µ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¡¢º¸Â¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£º£Âç²ñ7ÅÀÌÜ¤ÇÆÀÅÀ²¦Áè¤¤¤Ç¤âÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Æü郄¤Ï¤½¤Î¸å¤âº¸¥¯¥í¥¹¤ËÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±39Ê¬¤Ë¤ÏËÙ¥Î¸ý±ÍÂÀ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Æ±¤¸¤¯¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤¤¡¢±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë±¦¾å¤Ø¤ÈÆÍ¤»É¤·¤Æ²ÁÃÍ¤¢¤ëÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï¹¶Àª¤Ë½Ð¤¿¼¯Åç³Ø±à¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë½øÈ×¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âGK¤Î»ûÅÄ·òÂÀÏº¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¹¥¥»¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò»à¼é¤·¤¿¡£¹¶·â¤Ç¤Ï±Ô¤¤¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤Ê¤É¤·¤ÆÁê¼ê¤Ë¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤ë¤È¡¢¸åÈ¾ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤Îº´¡¹ÌÚÍªÂÀ¡ÊÆ±¡Ë¤¬¥À¥á²¡¤·¤Î3ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¤Ç¤ÏÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤È¤Î·ãÀï¤òPKÀï¤ÎËö¤ËÀ©¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢²áµîºÇ¹âÀ®ÀÓ¤¬¥Ù¥¹¥È4¤À¤Ã¤¿º£Âç²ñ¤Ç¤â¹¶¼é¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£½à·è¾¡¤Ç¤Ï¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤Ë1¡½1¤«¤éÆÍÆþ¤·¤¿Î¾¥Á¡¼¥à·×20¿Í¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿ÁÔÀä¤ÊPKÀï¤Ë¾¡Íø¡£²áµî2ÅÙ¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤Ï¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤¿¡Ö½à·è¾¡¤ÎÊÉ¡×¤òÆÍ¤ÇË¤ê½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼¯Åç³Ø±à¤Ï17Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿½à·è¾¡¤Ç¡¢Á°²ó½àÍ¥¾¡¤ÎÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Ë1¡½0¤Ç²¼¤·¤Æ½é¤Î·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£°ñ¾ë¸©Àª¤È¤·¤Æ¤Ï1980Ç¯ÅÙ¤Î¸Å²Ï°ì°ÊÍè¡¢45Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤È¡¢J1¼¯Åç¡¢J2¿å¸Í¡¢ÃÞÇÈÂç¡¢¼¯Åç¥æ¡¼¥¹¤È³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤äÇ¯Âå¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿2025Ç¯ÅÙ¤Îà°ñ¾ëÀûÉ÷á¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊµÏ¿¤ÏÂ®ÊóÃÍ¡Ë