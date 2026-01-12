¡Ú¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡ÛÃçÎ¤¼þËá¡¡2·î15Æü¤ËÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¿¥¤¥È¥ë½éÄ©Àï¡ª¡¡Éã¡¦ÈË²ñÄ¹¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢ÄÉ¤¤±Û¤»¡ª
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÏ»Åç¥¸¥à¤Ï12Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¥¸¥à¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡¢2·î15Æü¤Î¶½¹Ô¡ÖYou¡¡will¡¡be¡¡the¡¡champion27¡×¡Ê½»µÈ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Î¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¡¢ÃçÎ¤¼þËá¡Ê29¡á¥ª¥¥Ê¥ï¡Ë¤¬¥¸¥å¥ó¡¦¥ß¥ó¥Û¡Ê32¡á´Ú¹ñ¡Ë¤ÈÀï¤¦ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Î¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥«¡¼¥É¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤³¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤¤¾¡¤ÁÊý¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Â¼¾åÍºÂç¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤ÈÈ½Äê¥É¥í¡¼¤ò±é¤¸¤¿ºòÇ¯5·î¤ÎÆüËÜ¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ·èÄêÀï°ÊÍè¤Î¥ê¥ó¥°¡£²Æì¸©Æâ¤Ë¤Ï¥¸¥à¤¬6¤Ä¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥Èµé¤ÎÁê¼ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢6Æü¤«¤éÏ»Åç¥¸¥à¤Ë¹ø¤ò¿ø¤¨¡¢´ØÀ¾°ì±ß¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤È¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤Î°õ¾Ý¤òÌä¤ï¤ì¡¢¡ÖÁ´Á³ÂÇ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤Áª¼ê¡£Êá¤Þ¤¨¤Æ¤«¤é¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¹¶Î¬Ë¡¤Î°ìÃ¼¤òÌÀ¤«¤¹¡£Éã¤ÎÃçÎ¤ÈË¥ª¥¥Ê¥ï¥¸¥à²ñÄ¹¤Ï¡¢¸µÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡£05Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇWBAÆ±µé²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢6²óTKOÉé¤±¤Ç¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥Ù¥ë¥È¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡ÊÉã¤È¡ËÆ±¤¸¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÄ¶¤¨¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¡×
¡¡ÃçÎ¤¤Î·è°ÕÉ½ÌÀ¤¬Íê¤â¤·¤¤¡£²Æì¤ÎÀ±¤¬µ±¤¯»þ¡¢¥é¥¤¥Èµé¤ÎÀªÎÏÃÏ¿Þ¤âÊÑ¤ï¤ë¡£