ドル円１５８．００近辺、ユーロドル１．１６７５近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は158.00近辺、ユーロドルは1.1670近辺で推移している。ドル円は157.52から158.20までのレンジで激しく上下動した。現在の水準は先週末ＮＹ終値157.89からややドル高・円安方向に振れている。トランプ政権が米ＦＲＢに対する圧力を強めており、中銀独立性に対する不信感からドル売りが強まる局面があった。しかし、先週末に報じられた高市政権の早期解散・総選挙の話題を受けた円売り圧力に押し戻された格好となっている。



ユーロドルは1.1622から1.1675レベルまでのレンジで、ドル売り・ユーロ買いが優勢になっている。足元でも高値を伸ばす動き。トランプ政権が米ＦＲＢに再び圧力をかけていることが、ドル売りの背景になっている。ユーロ円は円売り圧力が鮮明で、週明け早朝の183.67付近を安値に、足元で高値を184.49レベルに更新している。



USD/JPY 158.01 EUR/USD 1.1674 EUR/JPY 184.47

