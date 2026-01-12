日本ハムOBの岩本勉氏（54）が自身のYouTube「岩本勉チャンネル」を更新。パ・リーグ2連覇中のソフトバンクで今季投打のキーマンになる選手を挙げた。

日本ハムにとっては最大のライバルになるであろうソフトバンク。岩本氏は「日本ハム対ソフトバンクがパ・リーグで一番のポイント」と指摘した。

「細かい野球、ちゃんと進塁打、ちゃんと送りバント、それで役者がちゃんとタイムリーヒットみたいな。コツコツ、どかーん！みたいなトップクラスの野球が見たい」と期待した。

リーグ3連覇に向けて、岩本氏が投手陣にキーマンに挙げたのはモイネロ。昨季12勝3敗の大黒柱の助っ人だが、岩本氏は「モイネロこけたらやっかい」と指摘した。

昨季14勝で最多勝の有原が日本ハム移籍で、モイネロにかかる負担は大きくなる。

打のキーマンに挙げたのは川瀬晃。昨季は川瀬のサヨナラ安打をきっかけにチームは借金7のどん底から這い上がった。

岩本氏は「なんか自信をつけて、彼の存在がスパイスだけじゃなく、凄い戦力として周りを煽っている」と説明した。

川瀬がレギュラーを獲る勢いなら野手陣の戦力は凄いことになりそうだ。