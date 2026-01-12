松本が新体制&選手背番号を発表!! 広島から期限付き移籍のFW井上愛簾は39番…スローガンは「One Soul サイコウ」に決定
松本山雅FCは12日、Jリーグ百年構想リーグのトップチームのスタッフ体制および選手背番号が決定したことを発表した。
昨季のJ3リーグで15位となったチームは石崎信弘氏を新監督に招へいし、新たなスタートを切る。
また、スローガンは「One Soul サイコウ(ワンソウル サイコウ)」に決定。クラブは「これまで歩んできた道のりと、積み上げてきたものを土台に、高み/頂きを目指していきます。百年構想リーグという舞台で、次へつながる確かな輪郭を描いていく。その決意を、この言葉に込めました。」と説明している。
■スタッフ
▼監督
石崎信弘
▼ヘッドコーチ
高橋健二
▼コーチ
武藤覚
▼テクニカルコーチ
赤坂健介
▼GKコーチ
古川昌明
▼フィジカルコーチ
イ・チャンヨブ
■選手
1 GK上林豪(←C大阪/期限付き移籍)
2 DF小田逸稀(←福岡)
4 DF高橋祥平
7 FW松岡瑠夢(←熊本)
8 MF深澤佑太(←愛媛)
9 FW加藤拓己(←清水←相模原)
16 DF宮部大己
18 MF大橋尚志
19 FW田中想来
20 MF渋谷諒太(←流通経済大)
21 GK富澤雅也(←長崎)
22 DF佐相壱明
23 GK高麗稜太(←鳥取)
24 DF小川大貴
25 DF白井達也(←八戸)
27 DF二ノ宮慈洋
30 MF澤崎凌大(←FC大阪)
31 FW渡邊乃斗
33 GKキム・ジュンヒョン
36 MF松村厳
37 MF萩原正太郎
38 FW藤枝康佑(←桃山学院大)
39 FW井上愛簾(←広島/期限付き移籍)
40 DF樋口大輝
41 MF村越凱光
43 DF金子光汰(←阪南大)
44 DFリ・トビン(←阪南大)
46 MF安永玲央
50 MF早河恭哉(←松本大)
