　松本山雅FCは12日、Jリーグ百年構想リーグのトップチームのスタッフ体制および選手背番号が決定したことを発表した。

　昨季のJ3リーグで15位となったチームは石崎信弘氏を新監督に招へいし、新たなスタートを切る。

　また、スローガンは「One Soul サイコウ(ワンソウル　サイコウ)」に決定。クラブは「これまで歩んできた道のりと、積み上げてきたものを土台に、高み/頂きを目指していきます。百年構想リーグという舞台で、次へつながる確かな輪郭を描いていく。その決意を、この言葉に込めました。」と説明している。

■スタッフ

▼監督

石崎信弘

▼ヘッドコーチ

高橋健二

▼コーチ

武藤覚

▼テクニカルコーチ

赤坂健介

▼GKコーチ

古川昌明

▼フィジカルコーチ

イ・チャンヨブ

■選手

1 GK上林豪(←C大阪/期限付き移籍)

2 DF小田逸稀(←福岡)

4 DF高橋祥平

7 FW松岡瑠夢(←熊本)

8 MF深澤佑太(←愛媛)

9 FW加藤拓己(←清水←相模原)

16 DF宮部大己

18 MF大橋尚志

19 FW田中想来

20 MF渋谷諒太(←流通経済大)

21 GK富澤雅也(←長崎)

22 DF佐相壱明

23 GK高麗稜太(←鳥取)

24 DF小川大貴

25 DF白井達也(←八戸)

27 DF二ノ宮慈洋

30 MF澤崎凌大(←FC大阪)

31 FW渡邊乃斗

33 GKキム・ジュンヒョン

36 MF松村厳

37 MF萩原正太郎

38 FW藤枝康佑(←桃山学院大)

39 FW井上愛簾(←広島/期限付き移籍)

40 DF樋口大輝

41 MF村越凱光

43 DF金子光汰(←阪南大)

44 DFリ・トビン(←阪南大)

46 MF安永玲央

50 MF早河恭哉(←松本大)