J3初挑戦の滋賀、トップチーム選手背番号が決定!
レイラック滋賀FCは12日、2026シーズンのトップチーム選手背番号が決定したことを発表した。
滋賀は昨季にJ3・JFL入れ替え戦を制してJ3初昇格。今季はヘッドコーチだった和田治雄監督がチームを率いる。
以下、選手背番号
1 GK 伊東倖希
2 DF 平井駿助(←飛鳥FC/復帰)
3 DF 宮城雅史
4 DF 井出敬大
5 DF 西山大雅
6 MF 薬真寺孝弥
7 MF 久保田和音
8 MF 中村健人
9 FW 森本ヒマン
10 FW 人見拓哉
11 FW 三宅海斗
13 DF 小泉隆斗
14 MF 白石智之
15 FW 菊島卓
16 MF 鈴木翔太
17 MF 木下礼生
18 FW 秋山駿
21 GK 櫛引政敏
22 MF 庄司一輝
23 MF 竜田柊士
24 MF ロメロ・フランク
26 MF 角田駿
28 MF 田部井悠
29 FW 日野友貴
31 GK 笠原淳
32 MF 海口彦太
35 MF 南拓都(←ヴィアティン三重/復帰)
36 DF 前川智敬
41 GK 本吉勇貴(←ブリオベッカ浦安・市川/新加入)
44 DF 藤谷壮
47 DF 渡邉綾平(←鳥栖/期限付き移籍)
48 DF 谷田壮志朗(←千葉/期限付き移籍)
55 DF 小野寺健也
77 FW 北條真汰
99 FW 奥田陽琉(←飛鳥FC/新加入)
