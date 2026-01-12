志垣良監督就任の磐田が2026シーズン新体制を発表!
ジュビロ磐田は12日、2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の新体制を発表した。
磐田は昨季J2リーグ戦で5位。トップチームコーチだった志垣良氏が今季から指揮を執る。
以下、トップチーム新体制
■スタッフ
▽監督
志垣良
▽コーチ
三浦文丈
久藤清一
▽アシスタントコーチ
キム・ボムヨン
▽GKコーチ
川口能活
▽アシスタントGKコーチ
山田賢二
▽フィジカルコーチ
中馬健太郎
▽アシスタントフィジカルコーチ
稲田崚佑
▽アナリスト
酒井清考
▽ヘッドオブパフォーマンス兼チーフトレーナー
鈴木 章史
▽フィジオセラピスト
大城豊浩
▽トレーナー
照井和将
湯山諒平
川口健太郎
▽主務
谷川聡哉
▽副務
中畑友斗
大橋航太郎
▽通訳
上原ダニーロ・ヒデキ
カストロ・ガブリエル
ワリット・マハサンティピヤ
▽通訳兼副務
貝沼瑳恭
▽管理栄養士
日向訓子
▽メンタルトレーナー
清水利生
■選手
1 GK 川島永嗣
2 DF 川崎一輝
3 DF 森岡陸
4 DF 松原后
5 DF 江崎巧朗
6 MF 金子大毅
7 MF 上原力也
8 MF 為田大貴
9 FW 渡邉りょう
11 FW マテウス・ペイショット
13 GK 阿部航斗
14 MF ポラメート・アーウィライ
16 MF グスタボ・シルバ
18 MF 井上潮音(←広島/完全移籍)
21 GK 三浦龍輝
22 DF 上夷克典
26 DF 西久保駿介(←相模原/復帰)
27 FW 佐藤凌我
28 GK 西澤翼
30 DF 山崎浩介(←横浜FC/新加入)
33 MF 川合徳孟
34 DF 甲斐佑蒼(←磐田U-18/トップ昇格)
36 DF 吉村瑠晟(←関西大/新加入)
38 DF 川口尚紀(←柏/完全移籍)
39 MF 角昂志郎
42 MF 石塚蓮歩
48 MF 相田勇樹
50 MF 植村洋斗(←新潟/復帰)
51 GK 中島佳太郎(←クリアソン新宿/復帰)
52 DF ヤン・ファンデンベルフ
66 DF 増田大空(←流通経済大柏高/新加入)
71 MF 倍井謙
77 MF 藤原健介(←栃木SC/復帰)
磐田は昨季J2リーグ戦で5位。トップチームコーチだった志垣良氏が今季から指揮を執る。
以下、トップチーム新体制
■スタッフ
▽監督
志垣良
▽コーチ
三浦文丈
久藤清一
▽アシスタントコーチ
キム・ボムヨン
▽GKコーチ
川口能活
▽アシスタントGKコーチ
山田賢二
▽フィジカルコーチ
中馬健太郎
稲田崚佑
▽アナリスト
酒井清考
▽ヘッドオブパフォーマンス兼チーフトレーナー
鈴木 章史
▽フィジオセラピスト
大城豊浩
▽トレーナー
照井和将
湯山諒平
川口健太郎
▽主務
谷川聡哉
▽副務
中畑友斗
大橋航太郎
▽通訳
上原ダニーロ・ヒデキ
カストロ・ガブリエル
ワリット・マハサンティピヤ
▽通訳兼副務
貝沼瑳恭
▽管理栄養士
日向訓子
▽メンタルトレーナー
清水利生
■選手
1 GK 川島永嗣
2 DF 川崎一輝
3 DF 森岡陸
4 DF 松原后
5 DF 江崎巧朗
6 MF 金子大毅
7 MF 上原力也
8 MF 為田大貴
9 FW 渡邉りょう
11 FW マテウス・ペイショット
13 GK 阿部航斗
14 MF ポラメート・アーウィライ
16 MF グスタボ・シルバ
18 MF 井上潮音(←広島/完全移籍)
21 GK 三浦龍輝
22 DF 上夷克典
26 DF 西久保駿介(←相模原/復帰)
27 FW 佐藤凌我
28 GK 西澤翼
30 DF 山崎浩介(←横浜FC/新加入)
33 MF 川合徳孟
34 DF 甲斐佑蒼(←磐田U-18/トップ昇格)
36 DF 吉村瑠晟(←関西大/新加入)
38 DF 川口尚紀(←柏/完全移籍)
39 MF 角昂志郎
42 MF 石塚蓮歩
48 MF 相田勇樹
50 MF 植村洋斗(←新潟/復帰)
51 GK 中島佳太郎(←クリアソン新宿/復帰)
52 DF ヤン・ファンデンベルフ
66 DF 増田大空(←流通経済大柏高/新加入)
71 MF 倍井謙
77 MF 藤原健介(←栃木SC/復帰)