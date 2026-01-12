　ジュビロ磐田は12日、2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の新体制を発表した。

　磐田は昨季J2リーグ戦で5位。トップチームコーチだった志垣良氏が今季から指揮を執る。

以下、トップチーム新体制

■スタッフ

▽監督

志垣良

▽コーチ

三浦文丈

久藤清一

▽アシスタントコーチ

キム・ボムヨン

▽GKコーチ

川口能活

▽アシスタントGKコーチ

山田賢二

▽フィジカルコーチ

中馬健太郎

▽アシスタントフィジカルコーチ

稲田崚佑

▽アナリスト

酒井清考

▽ヘッドオブパフォーマンス兼チーフトレーナー

鈴木 章史

▽フィジオセラピスト

大城豊浩

▽トレーナー

照井和将

湯山諒平

川口健太郎

▽主務

谷川聡哉

▽副務

中畑友斗

大橋航太郎

▽通訳

上原ダニーロ・ヒデキ

カストロ・ガブリエル

ワリット・マハサンティピヤ

▽通訳兼副務

貝沼瑳恭

▽管理栄養士

日向訓子

▽メンタルトレーナー

清水利生

■選手

1 GK 川島永嗣

2 DF 川崎一輝

3 DF 森岡陸

4 DF 松原后

5 DF 江崎巧朗

6 MF 金子大毅

7 MF 上原力也

8 MF 為田大貴

9 FW 渡邉りょう

11 FW マテウス・ペイショット

13 GK 阿部航斗

14 MF ポラメート・アーウィライ

16 MF グスタボ・シルバ

18 MF 井上潮音(←広島/完全移籍)

21 GK 三浦龍輝

22 DF 上夷克典

26 DF 西久保駿介(←相模原/復帰)

27 FW 佐藤凌我

28 GK 西澤翼

30 DF 山崎浩介(←横浜FC/新加入)

33 MF 川合徳孟

34 DF 甲斐佑蒼(←磐田U-18/トップ昇格)

36 DF 吉村瑠晟(←関西大/新加入)

38 DF 川口尚紀(←柏/完全移籍)

39 MF 角昂志郎

42 MF 石塚蓮歩

48 MF 相田勇樹

50 MF 植村洋斗(←新潟/復帰)

51 GK 中島佳太郎(←クリアソン新宿/復帰)

52 DF ヤン・ファンデンベルフ

66 DF 増田大空(←流通経済大柏高/新加入)

71 MF 倍井謙

77 MF 藤原健介(←栃木SC/復帰)