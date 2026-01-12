【テニス速報】 アデレード国際 第1日 マルケタ ボンドロウソバ / テレジャ バレントバ vs アレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナ
アデレード国際
大会期間：2026年1月12日～2026年1月16日
開催地：オーストラリア アデレード
コート：ハード（屋外）
結果：[マルケタ ボンドロウソバ / テレジャ バレントバ] 1 - 2 [アレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナ]
アデレード国際第1日がオーストラリア アデレードで行われ、女子ダブルス1回戦で、マルケタ ボンドロウソバ / テレジャ バレントバと第4シードのアレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナが対戦した。
第1セットはアレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナが6-3で先取。第2セットはマルケタ ボンドロウソバ / テレジャ バレントバが7-6で奪い返したが、第3セットはアレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナが11-9で制し、アレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-01-12 16:32:07 更新