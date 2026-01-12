北海道内は強い冬型の気圧配置の影響で１月１１日から荒れた天気となりました。



１２日夜にかけて日本海側の沿岸では暴風雪に警戒が必要です。



午前６時すぎに最大瞬間風速２１．９メートルを観測した留萌市。



１２日の道内は広い範囲で強い風が吹き荒れました。



冬型の気圧配置が強まった影響で１１日から大荒れとなった道内。



稚内市では湿った雪が降り、市民が除雪に追われました。





（稚内市民）「水分がものすごい多い感じで、いつもの３倍くらい重い」（稚内市民）「雪だるまを作るのに最高。べちゃべちゃだよ。積もっている雪は３０センチくらいだけど重いのさ。機械を使っても飛ばなくなる」こちらの家族は子どもたちも一緒になって手伝いますが…（父親）「あ…あぶない、大丈夫？」固まりやすい雪に足をとられ、運び出すのも一苦労でした。札幌市では強風とみられる影響もー中央区にあるホテルの屋上で風に揺れていたのは、金属でできた外壁の一部です。１１日正午ごろ、この外壁の一部が落下。幸い、けが人はいませんでした。道北を中心とする日本海側の沿岸ではこのあとも断続的に雪が降り、吹雪で視界が悪くなるホワイトアウトには注意・警戒が必要です。