BoA、SM ENTERTAINMENT契約満了 25年間所属「SMの誇りであり、象徴でした」【全文】
歌手・BoA（39）の公式サイトが12日に更新。SM ENTERTAINMENTとの契約が満了となったことを伝えた。
【写真】39歳の誕生日を迎え笑顔の近影を公開したBoA
サイトでは、韓国発表も掲載。「この度、長時間に及ぶ話し合いを経て、BoAとSM ENTERTAINMENTとの契約が満了となりました。 2000年に13歳でデビューしたBoAは、デビュー25周年を超えた現在まで、アジア全域に韓流文化を開拓した「海外進出のアイコン」であり、「アジアの星」として多くのグローバル音楽ファンの皆様の支持を受け、K-POP旋風を率いる多くの後輩たちのロールモデルとなりました」と賛辞を送った。
その上で「パイオニアであり先駆者として、BoAがこれまで歩んできた道のりの中で、絶え間ない努力と情熱により、輝かしい成果と比類なき記録を残してきました。 韓国大衆音楽の世界に新しい歴史を刻んだBoAのデビューから、No.1アーティストとなりプロデューサーとして成長した現在までのあらゆる瞬間を記憶し、その眩い軌跡を共にできたことを心より光栄に思います。 BoAは25年間、SMの誇りであり、象徴でした」と記している。
BoAは1986年11月5日生まれ、韓国・ソウル出身。2000年に韓国でデビューし、翌年5月にシングル「ID；Peace B」で日本デビュー。リリースする曲を立て続けにヒットさせ、『第44回日本レコード大賞』金賞をはじめとする賞を多数獲得してきた。
■報告全文
BoAに関するご案内
いつもBoAを応援いただき、誠にありがとうございます。
この度、SM ENTERTAINMENTとの契約が満了となりましたのでお知らせいたします。
BoAの輝かしい歩みを常に近くで共にしてくださった日本の多くのファンの皆様、支えてくださった多くの関係者の皆様へ、改めて心より感謝申し上げます。
また、BoAオフィシャルファンクラブ『SOUL』会員の皆様におかれましては、後日改めて今後のファンクラブに関する詳細をご案内いたします。
何卒、ご理解ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
以下、韓国発表より
この度、長時間に及ぶ話し合いを経て、BoAとSM ENTERTAINMENTとの契約が満了となりました。
2000年に13歳でデビューしたBoAは、デビュー25周年を超えた現在まで、アジア全域に韓流文化を開拓した「海外進出のアイコン」であり、「アジアの星」として多くのグローバル音楽ファンの皆様の支持を受け、K-POP旋風を率いる多くの後輩たちのロールモデルとなりました。
パイオニアであり先駆者として、BoAがこれまで歩んできた道のりの中で、絶え間ない努力と情熱により、輝かしい成果と比類なき記録を残してきました。
韓国大衆音楽の世界に新しい歴史を刻んだBoAのデビューから、No.1アーティストとなりプロデューサーとして成長した現在までのあらゆる瞬間を記憶し、その眩い軌跡を共にできたことを心より光栄に思います。
BoAは25年間、SMの誇りであり、象徴でした。
SM ENTERTAINMENTとの専属契約は終了しますが、BoAが今後の新たな活動と挑戦の中で自身の力を存分に発揮し、「アジアの星」としてさらに輝き続けていくことを応援いたします。
アーティストとしてのみならず、クォンボアとしての未来を応援し、心から幸せを祈ります。
新たに広がるBoAの今後の活躍に、たくさんの愛と応援をお願い申し上げます。
【写真】39歳の誕生日を迎え笑顔の近影を公開したBoA
サイトでは、韓国発表も掲載。「この度、長時間に及ぶ話し合いを経て、BoAとSM ENTERTAINMENTとの契約が満了となりました。 2000年に13歳でデビューしたBoAは、デビュー25周年を超えた現在まで、アジア全域に韓流文化を開拓した「海外進出のアイコン」であり、「アジアの星」として多くのグローバル音楽ファンの皆様の支持を受け、K-POP旋風を率いる多くの後輩たちのロールモデルとなりました」と賛辞を送った。
BoAは1986年11月5日生まれ、韓国・ソウル出身。2000年に韓国でデビューし、翌年5月にシングル「ID；Peace B」で日本デビュー。リリースする曲を立て続けにヒットさせ、『第44回日本レコード大賞』金賞をはじめとする賞を多数獲得してきた。
■報告全文
BoAに関するご案内
いつもBoAを応援いただき、誠にありがとうございます。
この度、SM ENTERTAINMENTとの契約が満了となりましたのでお知らせいたします。
BoAの輝かしい歩みを常に近くで共にしてくださった日本の多くのファンの皆様、支えてくださった多くの関係者の皆様へ、改めて心より感謝申し上げます。
また、BoAオフィシャルファンクラブ『SOUL』会員の皆様におかれましては、後日改めて今後のファンクラブに関する詳細をご案内いたします。
何卒、ご理解ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
以下、韓国発表より
この度、長時間に及ぶ話し合いを経て、BoAとSM ENTERTAINMENTとの契約が満了となりました。
2000年に13歳でデビューしたBoAは、デビュー25周年を超えた現在まで、アジア全域に韓流文化を開拓した「海外進出のアイコン」であり、「アジアの星」として多くのグローバル音楽ファンの皆様の支持を受け、K-POP旋風を率いる多くの後輩たちのロールモデルとなりました。
パイオニアであり先駆者として、BoAがこれまで歩んできた道のりの中で、絶え間ない努力と情熱により、輝かしい成果と比類なき記録を残してきました。
韓国大衆音楽の世界に新しい歴史を刻んだBoAのデビューから、No.1アーティストとなりプロデューサーとして成長した現在までのあらゆる瞬間を記憶し、その眩い軌跡を共にできたことを心より光栄に思います。
BoAは25年間、SMの誇りであり、象徴でした。
SM ENTERTAINMENTとの専属契約は終了しますが、BoAが今後の新たな活動と挑戦の中で自身の力を存分に発揮し、「アジアの星」としてさらに輝き続けていくことを応援いたします。
アーティストとしてのみならず、クォンボアとしての未来を応援し、心から幸せを祈ります。
新たに広がるBoAの今後の活躍に、たくさんの愛と応援をお願い申し上げます。