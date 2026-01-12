ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > イラン抗議デモ関連の死者５４４人に、当局の弾圧強まっている可能性… イラン抗議デモ関連の死者５４４人に、当局の弾圧強まっている可能性…人権団体のニュースサイトが伝える イラン抗議デモ関連の死者５４４人に、当局の弾圧強まっている可能性…人権団体のニュースサイトが伝える 2026年1月12日 16時30分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 人権団体のニュースサイト「ＨＲＡＮＡ」は１２日、イランの抗議デモに関する死者が５４４人に達したと伝えた。 このうちデモ参加者の死亡は４８３人で、当局による弾圧が強まっているとみられる。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トランプ氏「グリーンランドの所有権が必要」「リースは検討していない」…完全な領有権目指す方針 イラン全土の危険情報「渡航中止勧告」以上に引き上げ…茂木外相「邦人保護に万全を期したい」 ＦＲＢパウエル議長が刑事捜査対象に、自身が声明公表…トランプ政権による「脅しと圧力だ」と反発 関連情報（BiZ PAGE＋） 大船, 配線, 東京, 葬儀, 長野, 床暖房, 工場, 訪問介護, 埼玉, 葬祭