イラン北東部マシャドで、デモ参加者が集まる中、立ち上る煙（１０日にＳＮＳに投稿された動画から）＝、ロイター

　人権団体のニュースサイト「ＨＲＡＮＡ」は１２日、イランの抗議デモに関する死者が５４４人に達したと伝えた。

　このうちデモ参加者の死亡は４８３人で、当局による弾圧が強まっているとみられる。