《やべえ、今日の動画過去一番炎上してる》

1月11日、料理研究家のリュウジが自身のXを更新し、この日に投稿した動画が炎上していることを明かした。問題となったのは、YouTubeチャンネル「料理研究家リュウジのバズレシピ」内の『いつのまにか15円になってたうまい棒食ったらブチギレてしまいました』という動画だ。

「うまい棒13種類を実食し、商品についてレビューする内容でした。リュウジさんとスタッフのタツヤさん、さらにふだんは編集を担当しているスタッフの『オカルン』こと小滝さんの3人が登場したのです」（スポーツ紙記者）

チーズ味、めんたい味、牛タン塩味、サラミ味など、さまざまなうまい棒を実食し、3人の率直な評価が下された。しかし、動画のコメント欄には、

《別に個人の好みだから、好き嫌いはいいんだけど、ほんと言い方って大事だなあ。根底に商品に対するリスペクトをもっていて欲しい》

《美味い不味い思うのは自由だけど食べて舌打ちする人はムリ》

《楽しみで見たのに、げんなりな気持ちになったの初めてかも…》

など、厳しい声が集まっている。動画に登場した、オカルンの言動に疑問を持たれたようだ。

「オカルンさんは、辛いものが苦手なことを理由に、めんたい味の点数を下げ、レモンの酸味が効いた牛タン塩味を食べて『へぇ。レモンかこれ、ああそういう……』と、少々、冷めた口調で感想を伝えるなどの言動を見せていました。リュウジさんの商品レビュー企画は、忖度なく感想を述べるのが恒例ですが、オカルンさんは個人的な理由で商品を酷評しているような印象を与えてしまったようです。

また、牛タン塩味のレモンの風味が口に合わなかったのか、オカルンさんが食べながら舌打ちする場面もあり、気になった人も多かったようです。リュウジさんも見かねたのか、冗談まじりに『腹立つなぁ』『誰だ、こいつ連れてきたの!』と指摘するほどでした」（芸能記者）

スタッフによる“辛口コメント”が思わぬ波紋を呼ぶことになり、リュウジはコメント欄で《僕の人選ミスでした、責任は全て俺です》と謝罪。今後、メンバーを変えて企画をやり直すことを明かした。

これまで、リュウジはマクドナルドやファミリーマート、冷凍唐揚げなど、さまざまな商品レビュー動画を投稿してきた。高い再生回数を記録した動画も多いが、過去にもこの企画で物議を醸したことがあった。

「2024年10月、セブン-イレブンの売れ筋の弁当をレビューする動画を投稿したときのことです。スタッフが商品を選んだのですが、『オマール海老のビスク』や『コロッケそば』など、あまりなじみのない商品が多かったのです。そのため、スタッフがあえてマイナーな商品を選び、リュウジさんに酷評させようとしたのではないかと疑われ、SNSで疑問を抱く声が続出しました。

今回の動画では、オカルンさんをレビュー動画に出演させたことを“人選ミス”と認め、謝罪することになりましたが、人気の企画だけに、商品やレビューする人物を誤ると、動画に厳しい目を向けられかねませんよ」（同前）

作っている人たちの気持ちも考えて、バランスの取れたレビューを期待したい。