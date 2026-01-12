お笑いタレントのイモトアヤコが、1月10日、自身のInstagramを更新。2日早い40歳の誕生日を女優の北川景子とともにお祝いし、誕生日ツーショットを公開、ファンから歓声があがっている。

イモトは《景子ちゃん いつもありがとう 素敵な友達と 何気ない話して 美味しいもの食べて おかげさまで良き40代を迎えられそうです》とつづり、鯛のモチーフが載った《#めで鯛ケーキ》を前に2人でピースするツーショットを添えた。

コメント欄にはファンから《素敵なおふたりに癒されました》《相変わらず〜仲良し》《冬の風物詩のお二人》などと歓びの声があがっている。

芸能記者が言う。

「イモトさんと北川さんは、北川さんが主演した2016年のドラマ『家売るオンナ』（日本テレビ系）で共演しています。北川さんは売り上げ成績がトップクラスの不動産会社の営業社員・三軒家万智役で、イモトさんは正反対の営業成績最下位の社員・白洲美加を演じました。

この共演をきっかけにウマが合った2人は親交を深め、お互いの誕生日を祝いあう仲であることが知られています」

2025年8月22日、北川の39歳の誕生日当日にも2人でお祝いしている。イモトは自身のInstagramに《景子ちゃん #happybirthday 当日バースデーお祝いできて嬉しいよ 毎度のことながらあっとゆーまに #時間がすぎる #話が面白すぎる #登場から綺麗すぎる 良き一年になりますように》とつづり、やはりケーキを前に微笑むツーショットを公開している。

「それぞれ夫とお子さんがいらっしゃるなかで、誕生日当日にお祝いするというのは、お友達のなかでも特に信頼関係が深いことがうかがえます。ファンも風物詩と言っているように、意外な組み合わせではありますが、親友なのでしょうね。

イモトさんは2023年8月、北川さんの誕生日祝いを報告した際に《三軒家万智（サンチー）と出会って早7年 はじめはGOGO言われて怯えていたけど 今では本当に居心地がよい大切なお友達です》とつづっていました。ちなみに『GO』は三軒家万智の口癖です」（前出の芸能記者）

再びドラマで2人が共演する日をファンは待ち望んでいることだろう。