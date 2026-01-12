矢田亜希子、ざっくりスリットから美脚チラリ「大人の魅力」「色っぽい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/12】女優の矢田亜希子が1月11日、自身のInstagramを更新。スリット入りロングスカート衣装姿を公開した。
【写真】47歳美人女優「脚が綺麗すぎる」ざっくりスリット入りスカート姿
矢田は「TBS『熱狂マニアさん！』1月10日（土）放送分の衣装です」と10日放送のTBS系「熱狂マニアさん！」（土曜よる7時〜）で着用した衣装ショットを複数枚投稿。グレーのトップスとロングスカートのセットアップで、スカートに入った深いスリットから美しい脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「色っぽい」「大人の魅力」「おしゃれな衣装すごく似合ってる」「脚が綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
