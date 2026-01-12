Ｊ１鹿島は１２日、２５年シーズンとの“連覇”を目標に掲げる２月開幕の「明治安田百年構想リーグ」を前にした新体制発表を茨城・鹿嶋市内で行い、中田浩二フットボールダイレクター、新加入選手が登壇した。

＊ ＊ ＊

中田フットボールダイレクターは“少数精鋭補強”となった今季の編成について「『優勝したからこのメンバーでいい』ではない」と語った上で「移籍市場と自分たちの選手たちを見た中で、今いる選手にもっともっと伸び代があるなと。鬼さん（鬼木達監督）のやりたいこと、戦術面はもっともっと成長できるし、そこに新加入選手が加わることでチームとして成長できる」と狙いを明かした。

海外を含めた他クラブからの補強は見送りとなり、加入はＧＫ藤井陽登（←明大）、ＭＦ林晴己（←明大）の大学生２人のみ。ユース３年生のＤＦ大川佑梧が昇格となり、２年のＦＷ吉田湊海、ＤＦ元砂晏翔仁ウデンバがプロ契約を結んだ。

中田氏は「（昨季後半戦をけがで欠場した）関川（郁万）、安西（幸輝）、師岡（柊生）が、帰ってくれば競争が加わる。（終盤に復帰した徳田（誉）も、本調子のシーズンを送ったとは思っていない」と語り、３人の復帰と徳田の“本格復帰”に期待を寄せ「（強化責任者としての仕事が）これで終わりってわけでもない。常に動いていきながら、タイトルを取るためにやっていきたい」と意気込みを語った。