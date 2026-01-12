キム・ミンジュ（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/01/12】IZ*ONE（アイズワン）出身のキム・ミンジュ（KIM MINJU）が1月11日、自身のInstagramを更新。ミニボトム姿を披露した。

【写真】元IZ*ONE24歳美女「スタイル神」美脚スラリのミニボトム姿

◆キム・ミンジュ、ラグジュアリーなミニボトム姿披露


ミンジュは「＃Dior」とハッシュタグを添え、自身が出席した「Dior」のイベントのショットを公開。差し色にピンクのバッグを持ち、千鳥格子のジャケットに黒いミニボトム姿で、パンプスを履いた美しい脚を見せている。

◆キム・ミンジュの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「上品な美しさ」「スタイル神」「脚が長くて綺麗すぎる」「おしゃれすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】