ファンドレイジングイベント＜東北ライブハウス大作戦“LIFE”＞が2026年3月に開催される。同イベントの全公演出演者が発表となった。

ぴあアリーナMMで開催の＜東北ライブハウス大作戦“LIFE”2026＞は、初日3月10日(火)にELLEGARDEN、マキシマム ザ ホルモン、10-FEET。2日目3月11日(水)にBRAHMAN、MAN WITH A MISSION、SUPER BEAVERといった各日3組の出演が決定した。発起人・細美武士の声がけをもとに仲間たちが集結するかたちだ。

上記公演後にスタートする＜東北ライブハウス大作戦“LIFE”東北・金沢編＞には、東北で結成されたcarabina、FUNNY THINK、urei の3組が全公演に出演する。さらに、ヘッドライナーとして3月13日の宮古 KLUB COUNTER ACTION MIYAKOにHAWAIIAN6、3月14日の大船渡 KESEN ROCK FREAKSにthe band apart、3月15日の石巻 BLUE RESISTANCEにASPARAGUS、そしてまだまだ災害の爪痕が残る北陸、3月17日の金沢 vanvanV4にMONOEYESの出演が決定した。

チケットの先行受付は1月25日23:59まで。抽選申込となるため、チケット申込に際しては、必ず特設サイトで注意事項を確認のうえ進めてほしい。

また、YouTube企画も始動している。初回には作戦本部長の西片明人(SPC peakperformance代表)、発起人の細美武士(ELLEGARDEN / MONOEYES)、そして役職“鬼”のTOSHI-LOW(BRAHMAN)が出演。動画は、西片明人がTOSHI-LOWの言葉をきっかけに＜東北ライブハウス大作戦＞を立ち上げた経緯から。そして、東日本大震災から15年を迎えるその日に＜東北ライブハウス大作戦“LIFE”＞を開催する意図が語られた。

動画内では利益の全てを支援金として寄付することへの説明はもちろん、一緒に過ごしてきた15年が伺える3人ならではの会話が繰り広げられている。このYouTube企画は、今後週に1回更新を予定しており、東北ライブハウス大作戦に携わってきた様々な出演者が登場予定だ。

■＜東北ライブハウス大作戦“LIFE”2026＞

3月10日(火) 神奈川・横浜 ぴあアリーナMM

open18:00 / start19:00

出演：ELLEGARDEN / マキシマム ザ ホルモン / 10-FEET

3月11日(水) 神奈川・横浜 ぴあアリーナMM

open18:00 / start19:00

出演：BRAHMAN / MAN WITH A MISSION / SUPER BEAVER

■＜東北ライブハウス大作戦“LIFE”東北・金沢編＞

3月13日(金) 岩手・宮古 KLUB COUNTER ACTION MIYAKO

open18:00 / start18:30

出演：HAWAIIAN6(ヘッドライナー) / carabina / FUNNY THINK / urei

3月14日(土) 岩手・大船渡 KESEN ROCK FREAKS

open17:30 / start18:00

出演：the band apart(ヘッドライナー) / carabina / FUNNY THINK / urei

3月15日(日) 宮城・石巻 BLUE RESISTANCE

open17:30 / start18:00

出演：ASPARAGUS(ヘッドライナー) / carabina / FUNNY THINK / urei

3月17日(火) 石川・金沢 vanvanV4

open18:00 / start18:30

出演：MONOEYES(ヘッドライナー) / carabina / FUNNY THINK / urei ▼チケット

＜東北ライブハウス大作戦“LIFE”2026＞

◯通し券：16,400円(税込) アリーナスタンディング

※整理番号付 / 指定席 / 着席指定席

◯1日券：9,200円(税込) アリーナスタンディング

※整理番号付 / 指定席 / 着席指定席

＜東北ライブハウス大作戦“LIFE”東北・金沢編＞

オールスタンディング：4,000円(税込)

※整理番号付

【先行受付(抽選)】

受付期間：1月9日(金)20:00〜1月25日(日)23:59

東北ライブハウス大作戦“LIFE”2026：https://eplus.jp/life/

東北ライブハウス大作戦“LIFE”東北・金沢編：https://eplus.jp/life-tour/

【東北・金沢ライブハウス店頭販売】

各ライブハウスにて全公演･全券種のチケットを限定枚数店頭販売いたします｡詳細は後日｢LIFE特設サイト｣にて発表いたします｡

販売開始：2月7日(土)12:00〜(予定)

主催・企画・制作：東北ライブハウス大作戦“LIFE”実行委員会

