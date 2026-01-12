2000年生まれの女子プロ4人、完全防寒で山梨に集合

オフシーズンに入っている女子ゴルフ界、3月のツアー開幕まで“ゴルフロス”を過ごしているファン向けに、選手たちの近況を「オフシーズンCHECK」と題して紹介する。2000年度生まれの「プラチナ世代」4人が集まっての「冬旅行」をそれぞれインスタグラムに投稿。楽しそうな様子が、ファンの話題をさらっている。

コースでのゴルフウェアとはひと味違う姿で山梨に集まったのは、安田祐香、吉田優利、後藤未有、澁澤莉絵留の4人。安田は暖かそうなゴールドのダウンに身を包み、耳当てをつけて富士急ハイランドに集まった画像を自身のインスタグラムに投稿。「みんな今年もありがとう 良い一年にしようね」とつづった。

また黒い革ジャン姿の後藤は「自由で個性あふれる仲間たち 笑いすぎてお腹捩れた 忙しい中スケジュール合わせてくれるみんな大好き 今シーズンもみんなうまくいきますように」とつづって18枚の写真を投稿。武田神社でお守りを手にする姿や、スイーツを手に盛り上がる場面を見せている。

ピンク色のアウター姿の吉田も「いつもの冬旅行in山梨 カメラのある生活楽しかったみんないつもありがとう」と写真を撮ること自体を楽しんだ様子。澁澤も「みんなだーいすき 今年も4人みんなに幸ありますよーに」と15枚の写真を投稿した。

25歳になった4人に、ファンからも「豪華メンバーですね」「仲良しで皆さん幸せそう 良い笑顔」「皆さんの笑顔、女神ですよね〜」「一生の宝」「めちゃくちゃ可愛い プラチナ世代最高」「羨ましいメンバー」と驚きの声が多数寄せられた。



（THE ANSWER編集部）