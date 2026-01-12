重賞初勝利を飾った外国人騎手にＳＮＳでは注目が集まっている。１２日に行われたシンザン記念・Ｇ３（京都・芝１６００メートル）を制したのは、９番人気のサンダーストラック（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）。勝利に導いたトール・ハマーハンセン騎手がＸ（旧ツイッター）でトレンド上位に入るなどネットで称賛のコメントが相次いでいる。

３番枠からスタートしたサンダーストラックはスタートがひと息も中団のインを追走。５番手で迎えた直線はすかさずインに進路を取ると、残り２００メートルで逃げたファニーバニーをとらえ、ゴール前は猛追してきたサウンドムーブ（４番人気）を首差でしのいだ。勝ち時計の１分３３秒４（良）は、１４年にミッキーアイルがマークした１分３３秒８を更新するレースレコード。

伏兵を重賞初制覇に導いた鞍上は、今年１月から初めて短期免許を取得したドイツを拠点に活躍するトール・ハマーハンセン騎手。ドイツで２４年、２５年とリーディングに輝いた名手は、昨年８月のワールドオールスタージョッキーズで初優勝。同２３日の札幌１１Ｒ（パトリックハンサム）でＪＲＡ初勝利を挙げた。今回の短期免許期間では１０日の京都競馬で初勝利を挙げていた。

シンザン記念でＪＲＡ重賞初勝利を挙げた２６歳のハマーハンセン騎手にＳＮＳでは「内捌く見事な騎乗素晴らしい」「重賞初勝利おめでとう」「日本競馬にめ馴染もうとして真面目だよな」「何者やねん」「ノーマークでした…」「ＷＡＳＪ優勝しただけあって上手だね」「フェブラリー乗るんかな」「ＭＣハマー爆誕」「初の短期免許できちんと結果残してきた」「これが一流の騎手」「完全にバレたｗ」「ようやく来たあ笑」「うますぎる」「誰だよ」「惚れ惚れするわ」「さすがに気づかれたと思う」「いまいち精彩を欠くように見えてたのに…」「めっちゃ若いな」などの反応が寄せられている。