　タレントのイモトアヤコが12日、自身のインスタグラムを更新。この日、40歳の誕生日を迎えたことを報告した。

　「40歳になりました」と投稿。「40代スタートということで　改めてスタートラインにたつんだ、羽ばたくんだ　という願いも込めて　写真を撮ってみました」と記し、陸上のクラウチングスタートのポーズを決めたり、大きくジャンプをしているモノクロ写真を掲載。

　「異国に行くお仕事をはじめて20年たち　パスポートも5冊目になり　ラジオパーソナリティをはじめて10年たち　結婚して5年たち　気がつきゃ息子も4歳になりました」とこれまでを振り返り、「ふだんはあまり数字は意識しないけれど　なんだか『40』という数字は感慨深いです」とつづった。

　続けて「今までも　今も　これからも自分らしく生きていけますように　あらためて今後ともよろしくお願いします」とした。

　フォロワーからは「めちゃくちゃカッコいい」、「良い人生を歩めるよう、応援しています」、「イモトさんのパワフルな40代の活躍を見習いたいです！！！」などの声が寄せられた。

