タレントのイモトアヤコが12日、自身のインスタグラムを更新。この日、40歳の誕生日を迎えたことを報告した。



【写真】いつもと違う！真剣な表情のモノクロショット

「40歳になりました」と投稿。「40代スタートということで 改めてスタートラインにたつんだ、羽ばたくんだ という願いも込めて 写真を撮ってみました」と記し、陸上のクラウチングスタートのポーズを決めたり、大きくジャンプをしているモノクロ写真を掲載。



「異国に行くお仕事をはじめて20年たち パスポートも5冊目になり ラジオパーソナリティをはじめて10年たち 結婚して5年たち 気がつきゃ息子も4歳になりました」とこれまでを振り返り、「ふだんはあまり数字は意識しないけれど なんだか『40』という数字は感慨深いです」とつづった。



続けて「今までも 今も これからも自分らしく生きていけますように あらためて今後ともよろしくお願いします」とした。



フォロワーからは「めちゃくちゃカッコいい」、「良い人生を歩めるよう、応援しています」、「イモトさんのパワフルな40代の活躍を見習いたいです！！！」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）