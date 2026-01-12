山東省東営市の「東高熱１」地熱井。（東営＝新華社記者／袁敏）

【新華社済南1月12日】中国山東省地質鉱産勘査開発局は9日、同省東営市内の黄河デルタ地域で、華東地域で最も高温の水熱型地熱井「東高熱1」の掘削に成功したと発表した。

同局に所属する山東省地砿工程勘察院の張雲峰（ちょう・うんほう）院長は「地熱井は深さ4002.17メートル、底部温度は162度で、坑口水温は138度に達する」と紹介。熱エネルギーの品質が高く、地熱発電や工業企業に安定的で信頼性の高い工業用蒸気を提供するなど、産業応用分野で直接活用できると説明した。

地熱エネルギーは安定性と信頼性に優れたグリーン（環境配慮）・低炭素型の再生可能エネルギーであり、埋蔵量が豊富で利用効率が高く、運用コストが低いなどの優位性を持つ。

初期評価では安定的な熱効率が21.57メガワットに上り、年間のエネルギー放出量は67万9千ギガジュールで標準炭約2万7千トン分の熱量に相当する。発電に利用した場合、1日当たり約2万5200キロワット時を実現し、約1万人の日常的な電力需要を満たす。高温蒸気を直接工業生産に利用する場合は年間約9万4千トンの蒸気を供給し、標準炭約1万8800トンを代替して二酸化炭素（CO2）放出量を約4万8900トン削減できる。（記者/袁敏、王鴻碩）