歌手・荻野目洋子が12日に公式X（旧ツイッター）を更新。自身の年齢をいじる投稿への“見事な返し”が反響を呼んでいる。

荻野目が「昨日のライブ帰りの新幹線にて。スタッフさんが用意してくださった、株式会社荻野屋さんの釜飯を頂く荻野目。昔はホーム立ち売りで購入した事のある思い出の味。変わらない美味しさに感動しました！」と投稿したところ、一部ユーザーが「年齢バレちゃうよ」といった返信をした。

これに荻野目は「バレたら恥ずかしいなんて全然ないです。貴重な思い出に誇りを持っているから」とキッパリ。「年齢については、逆に日本は必要以上に記載が多くて不思議だな、と思う。感性は人それぞれ、同じ年数生きても皆違うのは当たり前だから、比べる事に違和感を感じてしまいます。煽って煽られて、振り回して欲しくない」と思いを伝えた。

また「こういうのをマジレスすんな。という人が必ずいらっしゃると思うのですが、全くもって、それも私の自由だと。頂いたコメントの方に対してではなく、それを元に世の中について考えるのが、Xでの自分なりの表現です。マイ・ペースで今後も暮らすのであります！」とつづっていた。

この投稿に午後4時時点で2万2000件を超える「いいね!」が。また「荻野目ちゃんかっこいい！大好き」「本当に余計なお世話」「他人の評価に左右されず、自分のペースで生きることが一番大切ですね」「芯があって素敵な考え方」「荻野目ちゃんは昔も今もとっても素敵な人ですよ！」といったコメントが寄せられていた。