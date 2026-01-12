ＳＫＥ４８の倉島杏実（２０）、耼原椿（１９）、雲井紗菜（２０）、大村杏（２０）、河村優愛（１９）、福原心春（２０）が１２日、名古屋市内の熱田神宮で行われた「二十歳のつどい」に出席した。

８〜１３期生のメンバー６人で前日からの雪が残るひんやりとした空気の中、お気に入りという彩り豊かな振り袖姿を披露した。

倉島は「より第１線でＳＫＥ４８を引っ張っていける大きな存在になれるように心を強く頑張りたい」と意気込み、大村は「大村杏という名前を世に知らしめる」ことを抱負とし、「グループを引っ張っていけるような大人になっていきたい」と力を込めた。

河村は「挑戦してみたいことは投資です。理由はただ単にかっこいいからという理由ですけど」と会場を笑わせながら「新しいことに挑戦していけたらいいなという心意気でいます」と目を輝かせた。耼原は「いろんな人への感謝の気持ちを忘れずにもっと自分らしく前向きに頑張ること」と語り、雲井は「たくさんの人に顔と名前を覚えてもらう」と宣言。福原は「自分の苦手をなくすような１年にしたい」と初々しく掲げた。

１４期生のオーディションも始まっており、１３期生にとっては初めての後輩が入ることになる。福原は「２０歳は初めての後輩ができる年にもなります。誰かのことを支えられるような、守れるような、そんな強い人間になっていきたい」と誓った。

ＳＫＥ４８初の佐賀県出身メンバーの耼原は「私は佐賀県出身で、すごい遠いところから来たんですけど、その佐賀にもいつも応援してくださる方もたくさんいるので、その方への感謝の気持ちを伝えるために、もっと佐賀でも貢献できるような人になりたいです」と話し、「私は１９歳の時に初めて１人で新幹線に乗って名古屋に来て。自分の行動範囲がすごく広がったと思うので、この二十歳の１年も一人旅とか、自分が挑戦したことないことに、いっぱい挑戦していきたい」と見据えた。