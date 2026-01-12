42歳のセクシー女優、中学生の娘に名前を検索され…「もともと、ちょっと変わった母親だとは思われていたみたい（笑）」――3連休ベスト
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年1月14日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
2022年6月に公布・施行されたAV出演被害防止・救済法、通称「AV新法」をめぐっては、業界団体を中心に反対の声が多く上がっている。セクシー女優として働きながら子育てを人妻セクシー女優としてデビューし、2024年9月にデビュー10周年を迎えた武藤あやかさん（43歳・@mutou_ayaka）。
前回は「奇跡」とも言われる美貌の秘密について話してくれましたが、インタビュー後編では現在は中学生となった娘さんとの関係や、AV新法がもたらした意外なメリットなど、気になる点を語ってもらいました。
◆娘が「武藤あやか」と検索して「ママだ！」
――武藤さんは娘さんとふたり暮らしなんですよね。娘さんは今、おいくつですか？
武藤あやか（以下、武藤）：娘は中学生です。ちょうど多感な時期ではありますね。
――娘さんには、セクシー女優のお仕事について話されているんでしょうか？
武藤：はっきりとは伝えていないんです。でも、ネットで「武藤あやか」と検索をしてまして（笑）。そこでTikTokかな、作品の切り抜きを見つけて「ママだ！」「ママがチューしてる！」って騒いでて「ちょっとヤバいかな？」と。なので、ある程度は気付いているんじゃないかな。
――芸名を伝えていたんですか？
武藤：いえ、たぶんマネージャーとの電話で話しているのを聞いたんじゃないかと。ただ、かなり前ですが「モデルはやってるよ」「撮影もしているよ、テレビには出てないけど」みたいな話はしたんです。でもこういう感じの仕事だとは思ってなかったでしょうから、ショックは受けたかもしれませんね。
◆「仕事よりもフォロワー数のほうが気になるみたい（笑）」
――娘さんが武藤さんのお仕事について、どの程度知っているのかはわからない感じですか。
武藤：そうですね、娘もそれからはあんまり調べてはいないみたいで。むしろまだ中学生なので、仕事の内容よりも、私のSNSのフォロー数が気になっているみたいです（笑）。実は娘も、配信とかしているんですよ。アバターを作って顔出しはなしなんですけど。でもやっぱり子どもがただ配信をしていても、フォロワーも登録もなかなか増えないですよね。そういうところで、私のフォロワー数が何万人、みたいな部分が気になるみたいですね。
――そういうものなんですね。お母さんのお仕事の内容については、気になってしまうものかと思っていましたが。
武藤：もともと、ちょっと変わった母親だとは思われていたみたいなので（笑）。友達のお母さんより家にいる時間は長いし、一緒にアニメを見たり、モノマネをしていたり、家では裸で踊っているような感じですからね。一般的なお仕事ではないとは、気付いていたみたいです。
――あえて自分から話はしない、って感じですかね。
武藤：子どものほうから聞いてきたら答えますが、自分からはわざわざ言わないですかね。そもそももう中学生ですし、ある程度自分でもわかっているんじゃないかと。
◆娘がセクシー女優デビューを決めたら、応援します
――武藤さんに限らず、家族にバレるかバレないか、というのは大きな問題ですよね。
武藤：私の場合、むしろバレたから仕事をセーブしよう、みたいな方向に行くのは止めようと考えました。むしろプラスに考えようかな、と。「バレたからテレビの仕事もOKにしましょう」みたいに事務所にも伝えたんです。
――なるほど、そういう考え方もありですか。もし娘さんが「自分もセクシー女優になる」と言い出したら、どうします？
2022年6月に公布・施行されたAV出演被害防止・救済法、通称「AV新法」をめぐっては、業界団体を中心に反対の声が多く上がっている。セクシー女優として働きながら子育てを人妻セクシー女優としてデビューし、2024年9月にデビュー10周年を迎えた武藤あやかさん（43歳・@mutou_ayaka）。
◆娘が「武藤あやか」と検索して「ママだ！」
――武藤さんは娘さんとふたり暮らしなんですよね。娘さんは今、おいくつですか？
武藤あやか（以下、武藤）：娘は中学生です。ちょうど多感な時期ではありますね。
――娘さんには、セクシー女優のお仕事について話されているんでしょうか？
武藤：はっきりとは伝えていないんです。でも、ネットで「武藤あやか」と検索をしてまして（笑）。そこでTikTokかな、作品の切り抜きを見つけて「ママだ！」「ママがチューしてる！」って騒いでて「ちょっとヤバいかな？」と。なので、ある程度は気付いているんじゃないかな。
――芸名を伝えていたんですか？
武藤：いえ、たぶんマネージャーとの電話で話しているのを聞いたんじゃないかと。ただ、かなり前ですが「モデルはやってるよ」「撮影もしているよ、テレビには出てないけど」みたいな話はしたんです。でもこういう感じの仕事だとは思ってなかったでしょうから、ショックは受けたかもしれませんね。
◆「仕事よりもフォロワー数のほうが気になるみたい（笑）」
――娘さんが武藤さんのお仕事について、どの程度知っているのかはわからない感じですか。
武藤：そうですね、娘もそれからはあんまり調べてはいないみたいで。むしろまだ中学生なので、仕事の内容よりも、私のSNSのフォロー数が気になっているみたいです（笑）。実は娘も、配信とかしているんですよ。アバターを作って顔出しはなしなんですけど。でもやっぱり子どもがただ配信をしていても、フォロワーも登録もなかなか増えないですよね。そういうところで、私のフォロワー数が何万人、みたいな部分が気になるみたいですね。
――そういうものなんですね。お母さんのお仕事の内容については、気になってしまうものかと思っていましたが。
武藤：もともと、ちょっと変わった母親だとは思われていたみたいなので（笑）。友達のお母さんより家にいる時間は長いし、一緒にアニメを見たり、モノマネをしていたり、家では裸で踊っているような感じですからね。一般的なお仕事ではないとは、気付いていたみたいです。
――あえて自分から話はしない、って感じですかね。
武藤：子どものほうから聞いてきたら答えますが、自分からはわざわざ言わないですかね。そもそももう中学生ですし、ある程度自分でもわかっているんじゃないかと。
◆娘がセクシー女優デビューを決めたら、応援します
――武藤さんに限らず、家族にバレるかバレないか、というのは大きな問題ですよね。
武藤：私の場合、むしろバレたから仕事をセーブしよう、みたいな方向に行くのは止めようと考えました。むしろプラスに考えようかな、と。「バレたからテレビの仕事もOKにしましょう」みたいに事務所にも伝えたんです。
――なるほど、そういう考え方もありですか。もし娘さんが「自分もセクシー女優になる」と言い出したら、どうします？