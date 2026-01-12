船は小さいけど豪華

愛媛県西部で、50kmにわたって西側に突き出す佐田岬半島は、「日本一細長い半島」といわれています。半島を縦断する国道197号は「佐田岬メロディーライン」と呼ばれていて、景色も良いことからドライブコースとしても人気です。

【快適！】これが国道九四フェリーの船内です（写真）

その先端にある三崎港から、大分県の佐賀関港までは距離にして約30kmと近く、古くから四国と九州は海を隔てた交流をしてきました。

三崎港と佐賀関港の間にフェリー航路が開設されたのは、1969（昭和44）年のこと。当初は低料金化のために日本道路公団が運航権を持ち、民間の国道九四フェリーに運航を委託していました。この航路は国道197号の海上区間であり、そのことを会社名から体現しています。

1987（昭和62）年に佐田岬メロディーラインが開通し、利用者が急増。1隻1日3往復から3隻1日最大17往復まで増え、翌1988（昭和63）年には日本道路公団が運航権を国道九四フェリーに譲渡して、現在に至ります。

船名は「ニュー豊予」「シャトル豊予」でしたが、2016（平成28）年に新造船「遊なぎ」が就航した際、「ニュー豊予3」が「遥かぜ」に、「シャトル豊予」が「速なみ」にそれぞれ変更されました。2021年就航の新造船も「涼かぜ」と命名され、船名の統一感が意識されています。

人気の国道九四フェリーですが、愛媛側から徒歩利用の場合は三崎港までバスに乗る必要があります。ただし松山駅→三崎港の直通便はフェリーに乗り継いでも佐賀関港からのバスがありません。

八幡浜駅発は1日2便のみ。このうち明るい時間帯に移動できるのは、八幡浜駅12時15分発の伊予鉄南予バスに乗り、三崎港14時30分発の国道九四フェリーに乗り継ぐ行程のみになります。八幡浜駅発のバスの乗客は、筆者（安藤昌季：乗りものライター）を含めて3人のみでした。

三崎港は観光地としても美しく整備され、飲食も可能でした。14時30分発の便は、新鋭船「涼かぜ」です。総トン数1148トン、航海速力16ノット（29.6km/h）、旅客定員292人、乗用車57台の積載能力を有します。2025年11月の月曜でしたが、多くの乗船客がいて驚きました。

退屈しない船旅 「あり」と感じた有料席

取材なので、乗船前に船内を見せていただきます。1時間10分の短距離航路ですが、客室は実質4クラスが存在します。

2・3階の一般席はラウンジタイプの座席、通常の座席、カーペットタイプの3種類。2階にはキッズスペースと売店、自動販売機もあります。売店にはおにぎりも並んでいました。

3階は有料施設があります。1室3000円の個室が一番立派で、Ｌ字ソファ＋カーペット床。前面展望も楽しめます。その隣が入室に500円が必要な展望席。深々と倒れるレッグレスト付きのリクライニングシートが並び、とても快適です。前面展望も楽しめます。また、料金を支払って入室するマッサージチェア室も用意されています。鍵は電子キーで、センサーに触れると開きます。

当日、船には150人以上が乗っており、一般席は大盛況。個室も利用されていました。甲板には「国道197号」の看板もあり、愛媛と大分を結ぶルートの一部であることが実感できます。

船内は総じて美しく保たれており、揺れも少なくて快適です。四国と九州の両方が見え、佐田岬灯台や豊予海峡を行き交う船舶など、風景としても退屈しません。当日、展望席は空席が多くありましたが、私は「あり」と感じました。

15時40分、佐賀関港に到着します。クルマがメインの航路であり、徒歩下船は全てのクルマが降ろされた後です。船の外に出たのは15時51分。佐賀関港に隣接する古宮バス停の大分駅行きバスが15時59分発なので少し焦りましたが、無事乗り継げました。

船は快適で便数も多いため、ドライバーであれば使いやすい航路だと思います。四国〜九州の最短航路ながら、船内設備の充実度を含め独自の魅力がありました。