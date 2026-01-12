¡Ö¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ð¤¤¤ï¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤è¤ê¤â°úÂà¤·¤Æµ×¤·¤¤¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤¬¾å²ó¤ë¾×·â»ö¼Â¤Ë¡Ö´°àú¤Ê»ØÅ¦¤À¡×
ÂçÃ«¤ÎÇ¯Êð¤è¤ê53ºÐ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¾å²ó¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦(C)Getty Images
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ë¤ó¤À·ÀÌó·ÁÂÖ¤¬²þ¤á¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£ÊÆ¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¡ØCodifyBaseball¡Ù¤Î¸ø¼°X¤¬¡Ö2026Ç¯¤ÎÇ¯Êð¡×¤È¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥é¥ß¥ì¥¹»á¤ÈÂçÃ«¤Î²èÁü¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÂçÃ«æÆÊ¿É×ºÊ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¡¡ÄÌ»»555ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢¸½ºß53ºÐ¤Î¥é¥ß¥ì¥¹»á¤Ï2000Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤È8Ç¯1²¯6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó253²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢08Ç¯¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø¥È¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÏÌ¤Ê§¤¤¤ÎµëÍ¿¤Î¤¦¤Á3200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó50²¯5100Ëü±ß¡Ë¤ò16Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢26Ç¯¤Þ¤ÇËèÇ¯203Ëü3628¥É¥ë¡ÊÌó3²¯2100Ëü±ß¡Ë¤º¤Ä»ÙÊ§¤¦¤È¤¤¤¦Ê¬³äÊ§¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤¬¤½¤ÎºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢10Ç¯Áí³Û7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1105²¯±ß¡Ë¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ÀÌó¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á97%¤Ë¤¢¤¿¤ë6²¯8000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1073²¯±ß¡Ë¤ò¸åÊ§¤¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«¤éÆ±°Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î2033Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯Êð¤Ï°ìÎ§200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯1600Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¤ê¤Ï10Ç¯·ÀÌó½ªÎ»¤Î34Ç¯¤«¤é43Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÍø»Ò¤Ê¤·¤Ç»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÂçÃ«¤Ë»ÙÊ§¤¦¸½ºß¤Î¶â³Û¤è¤ê¤â¥é¥ß¥ì¥¹»á¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡°úÂà¤·¤Æµ×¤·¤¤¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¡¢¸½ÌòºÇ¶¯¥¹¥¿¡¼¤ÎÇ¯Êð¤ò¾å²ó¤ë¤È¤¤¤¦¾×·â»ö¼Â¤ÏMLB¤Î¡Ö¸åÊ§¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¤¤«¤ËÆÃ¼ì¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à±¿±Ä¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»ö¼Â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥¦¥±¤ëw ¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ð¤¤¤ï¡×¡Ö¤¢¤¢¡¢Á´¤¯¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Í¡×¡Ö´°àú¤Ê»ØÅ¦¤À¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡×¤È¡¢¶ÃØ³¤Î»ö¼Â¤Ë²þ¤á¤Æ¶Ã¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]