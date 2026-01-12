『ボイプラ2』発・ALPHA DRIVE ONE、ついにデビュー メディアショーケース開催 リオ「胸が高鳴っています」【現地レポート】
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』(ボイプラ2)を経て誕生したALPHA DRIVE ONEが12日、韓国・BLUESQUARE SOL TRAVEL Hallでメディアショーケースを開催した。
【写真随時追加】ハートポーズをするジュンソ＆アルノ
ALPHA DRIVE ONEは、『BOYS II PLANET』から誕生。イ・サンウォン、ジョウアンシン、ホー・シンロン、キム・ゴヌ、アルノ（ジャンジアハオ）、イ・リオ、チョン・サンヒョン、キム・ジュンソの8人組。2026年1月12日にアルバム『EUPHORIA』でデビューする。
グループ名は「トップに向かうという目標（ALPHA）」「止まらない推進力（DRIVE）」「ひとつになった結集力」という意味がある。略称は「ALD1」。公式ファンネーム「ALLYS」には、ファンといつも（Always）一緒にいるという止まることのない願いが込められている。
12月3日には先行公開曲「FORMULA」を3日午後6時にリリースし、きょう12日にアルバム『EUPHORIA』でデビューを迎えた。
リーダーを務めるリオは「こんなに素敵なメンバーと一緒に、デビューという形で1年をスタートできることが本当にうれしく、胸が高鳴っています」と充実感あふれる表情でコメント。「最高の姿をお見せするために、1日も欠かさず準備してきましたので、たくさんの期待と関心をよろしくお願いします」と期待を高めた。
