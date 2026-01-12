Æü¸þºä46¾¾ÅÄ¹¥²Ö¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¡©¡¡¶âÂ¼Èþ¶ê¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤ò¥¬¥Á¥ãÀÚ¤ê
¡¡Æü¸þºä46¤Î¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤¬¡¢11Æü¿¼Ìë¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç»¨ÃÌÀ¸ÇÛ¿®¡Ö¿¿ÌëÃæ¤Î¾¾ÅÄ¤µ¤ó¡×¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡È¥ê¥È¥ë¥È¥¥¡¼¥¹¡É¤é¤·¤¯¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ø¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¸ÀÆ°¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¡©¾¾ÅÄ¹¥²Ö¡¢¶âÂ¼Èþ¶ê¤ËÅÅÏÃ¤«¤é¥¬¥Á¥ãÀÚ¤ê¤Þ¤Ç
¡¡¡Ø¥ª¡¼¥É¥ê¡¼ANN¡Ù¤Ç¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÁê¼ê¤È¤ÎÅÅÏÃÃæ¤ËÆÍÁ³ÅÅÏÃ¤òÀÚ¤ë¡Ö¥¬¥Á¥ãÀÚ¤ê¡×¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¡¢¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¶âÂ¼¤âµ¯¤¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶âÂ¼Èþ¶ê¤ÎÈ¿±þ¤Ë´î¤Ó¡¢¶âÂ¼¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÅÅÏÃ¤Ë±þÂÐ¤·¤¿¶âÂ¼¤¬¡Ö¥ä¥Û¥¹¡¼¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¤¬¡ÖÀ¸ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¿²µ¯¤¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¿²µ¯¤¤æ¤¨¡¢¤Æ¤Ë¤ª¤Ï¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥ß¥¹¤â¡£¶âÂ¼¤¬Â³¤±¤Æ¡Ö¥É¥é¤ÎÁ°¡Ê¾¾ÅÄ¤¬¥É¥é¤Çµ¯¤³¤µ¤ì¤ë¡Ë¤¯¤é¤¤¤Ëµ¯¤¤Æ¡¢¤¢¤ì¡©¾¾ÅÄ¤µ¤ó¿²¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡Ê¿²Íî¤Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡Ë¥³¡¼¥Ò¡¼ºî¤Ã¤Æ¤¿¡£¤ª¤Ï¤è¤¦¡ª¥Þ¥¸¤Ç¼Õºá¤À¤±¤É¡¢¿²¤Æ¤¿¤º¤Ã¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥É¿·µ¬¡ª¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ËÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¾¾ÅÄ¤¬¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¥¬¥Á¥ãÀÚ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È1²óÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ê¤¬¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¶âÂ¼¤«¤éºÆ¤ÓÅÅÏÃ¤¬¡£¶âÂ¼¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ò¤É¤¤¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡©¤Ê¤ó¤À¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤ì¥±¥ó¥«¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¾¾ÅÄ¤â¡ÖÇÛ¿®¸«¤Æ¤Ê¤¤´¶¤¸¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÏÃ¤¬¹¤¬¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È±þ¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
