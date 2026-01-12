「仮面ライダー」女優「“いつでも動ける女優”でいるために」鍛え上げた美腹筋公開「バキバキで憧れる」「かっこよすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/12】女優、格闘家、ラウンドガールとして活躍する宮原華音が1月11日、自身のInstagramを更新。美しい腹筋を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳仮面ライダー女優「腹筋美しい」スポーツウェア捲り上げ美ウエスト大胆披露
宮原は「2026年も“いつでも動ける女優”でいるために体づくりは手を抜かない」とコメントし、トレーニングに励む様子を投稿。スポーツウェアのすそをめくり、美しく引き締まった腹筋を披露した。
この投稿に、ファンからは「バキバキで憧れる」「スタイル良すぎ」「腹筋美しい」「かっこよすぎる」などと反響が寄せられている。
「仮面ライダーガッチャード」（2023〜2024／テレビ朝日系）に出演し、話題を呼んだ宮原は日本体育大学卒業で、小学生から始めた空手で全国大会に優勝し強化選手に選ばれるほど高い身体能力を持つ。アクション女優として注目を浴び、2023年春にはプロ格闘家としてデビューした。（modelpress編集部）
◆宮原華音、鍛え上げた美腹筋を披露
◆宮原華音の投稿に反響
