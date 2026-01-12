◇練習試合 ▽３５分×２本 ジュビロ磐田６−２藤枝東高

藤枝東高が１２日、静岡・磐田市内でＪ２ジュビロ磐田と練習試合（３５分×２）を行った。

藤枝東は１本目に４失点したものの、２本目に反撃。０―５の１４分、ＭＦ川口太崇主将（２年）のスルーパスに合わせて抜け出したＭＦ望月瑠斗（りゅうと、２年）がシュートを放ち、ＧＫがはじいたところをＭＦ荻島虎鉄（こてつ、１年）が逃さず蹴り込んだ。

さらに２２分に高い位置でボールを奪うと、「ニアーが空いていたので思い切り打った」と、望月が狙い澄ましたシュートを決めた。計２―６で敗れたものの、「高校生らしく粘り強くやってくれました」と植松弘樹監督は目を細めた。

ハイプレスが奏功した。１本目は守備がはまらず攻め込まれたが、それでも激しく前線からボールを追い続けた姿勢が、２本目に生きた。「いい形でボールが取れた」と川口主将。荻島も「Ｊのチームと対戦したのは初めて。迫力があってうまかった。４失点して、２本目は行くしかない、と思った」と振り返った。

１７日からは県新人戦が始まる。２得点にからんだ望月は「自信になりました。新人戦では、チーム一丸でタイトルを取りにいく。個人的には得点王を意識したい」と意気込んだ。この日に体感した「プロの強度」を基準にして練習を重ね、準備していく。

（里見 祐司）