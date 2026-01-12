小泉進次郎防衛相が、１２日に自身のＳＮＳを更新し、陸上自衛隊の訓練に参加する姿を公開した。

小泉防衛相はインスタグラムを更新。「１つ目、昨日は、陸上自衛隊習志野演習場において、陸上自衛隊第１空挺団の降下訓練始めを視察しました。第１空挺団は、わが国が誇る唯一の空挺部隊として、最前線で任務を全うするため、いかなる事態にも対応できるよう、厳しい訓練を積み重ねている部隊です。一連の訓練展示を間近に、私自身で確認することができました。実際、私も空挺団の隊員と共に跳び出し訓練を実施して、今年、隊員とその御家族と共に国を守るという決意を新たにしました。この映像は、１１メートルの高さから飛び降りる前に地上で練習した様子。もちろん、練習だけで帰れるわけはありませんでした…。」と記し、迷彩服姿で練習する様子を公開。

「２つ目、１１メートルの跳び出し塔から私が跳ぶ様子を見守ってくれていた防衛省、自衛隊幹部の皆さん、皆さんのサポート無しでは仕事も降下も出来ません。本当にいつもありがとうございます！今回は初めて私の後に隊員二人の降下が続くという…トップバッターの重責も感じながら飛びました。今年も隊員・ご家族をともに守り抜きましょう！」と続け、ヘルメットをかぶり、降下訓練の準備姿もアップした。

この投稿には、「小泉大臣最高です お疲れ様でした！」「勇敢な」「自衛隊の皆様、本当に感謝です。大臣もお疲れさまです」「降下訓練怖そう！」「大臣が不慣れな降下訓練にも参加されて、素晴らしい」「迷彩と半長靴似合う笑」などのコメントが寄せられた。