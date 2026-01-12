ロッテのドラフト３位・奥村頼人投手（１８）＝横浜＝が１２日、さいたま市内のロッテ浦和で新人合同自主トレ３日目に臨んだ。ランメニューやトレーニングメニュー、キャッチボール、ノックなどで汗を流した。

大卒や社会人、独立リーグ出身の選手たちとも笑顔でコミュニケーションを取り、奥村は「同期の先輩方も優しくて、いい方が多いので、充実した日々を送っています。順調に来ています」といい表情。「トレーニングメニューは結構苦労しているんですけど、ランメニューは、高校の時にしっかり走っていてよかったと思います」と瞳を輝かせた。

短距離走も軽快にこなし、「高校の時から仕込まれていたので、しっかり成果を発揮できるように。横浜高校といえば走るイメージがあると思うので、それを汚さないように頑張ります」と気合十分。

同期には投手が７人いるだけに「いい刺激になってます。社会人を経験されたピッチャーや、大学野球で第一線でやっていたピッチャーや、すごい人が同期にいる。いろんな経験を聞けるというのはすごくいいことだと思います」と全てを学びに成長する決意だ。