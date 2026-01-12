発進する車の運転席に向かって、米移民当局の職員が至近距離から発砲。運転手が絶命した車は、雪の残る路上をしばらく動いてから停止した──。米・ミネソタ州の最大都市ミネアポリスでICE（移民税関捜査局）の職員が不法移民の取り締まりの最中に女性を射殺した事件をめぐり、全米が揺れている。

【現場写真】Xに複数投稿された発砲前後の様子、グッドさんの車に近づくICEの職員ら、発砲後道端でクラッシュしたグッドさんの車

事件は1月7日朝、ミネアポリス南部の路上で起きた。ICEが不法移民の取り締まりを実施する中、レニー・ニコール・グッドさん（37）が運転する車に職員が拳銃を数発発砲。弾はグッドさんの頭部に当たり、車は数秒間進んだ後に道端でクラッシュした。

職員による発砲前後の状況に関しては、SNSに複数の動画が投稿されており、グッドさんの車はICEの職員らが近付いたときは停止していたとみられる。複数の職員がグッドさんに対して何かを話しかけながら歩いて近付くと、グッドさんは車を発進。その際に職員の1人が発砲し、銃弾がグッドさんの頭部に命中したのだ。

大手紙国際部記者は事件後の米国内の状況をこう説明する。

「ICEを所管している国土安全保障省（DHS）はすぐに声明を出し、職員の発砲は『正当防衛』と主張しました。DHSは現場にいたグッドさんを『暴徒』の1人と指摘し、グッドさんが車で職員をひこうとしたと説明しています。

トランプ大統領も声明を発表し、『車を運転していた女性は無秩序に妨害、抵抗していた。そして暴力的かつ故意に、職員を轢こうとしていた。ICEオフィサーは自分を守るために発砲したようにみえる』と職員を擁護しています。バンス副大統領に至っては、女性を『狂った左派』『彼女自身が招いた悲劇だ』などと強く批判しています。

一方、ICEおよびトランプ氏に反発しているのが地元・ミネアポリスの市長です。連邦政府の主張を『でたらめだ』と批判し、ICEに対して『ミネアポリスから出ていけ』と怒りをあらわにしています。現場周辺では市民らが抗議デモを実施するなど、騒然としています」

ミネアポリスでは、2020年にも黒人男性のジョージ・フロイドさんが偽札を使用したとして警察に取り押さえられ、警察官がフロイドさんの首を膝で押さえ続けたことにより死亡する事件が起きている。この事件は、黒人差別に対する抗議運動「ブラック・ライブズ・マター」が世界中に拡大するきっかけとなり、ミネアポリスの市民の間では当局に対する不信感が根強く残っている。

グッドさんの今回の事件に関しても、当初はミネソタ州の捜査当局とFBI（連邦捜査局）が合同で捜査をすることになっていたが、突如としてFBIが単独で捜査を行うことになり、地元の捜査当局は外された。このことも、ミネアポリス市民の反発に拍車をかけている。

フロイドさんの事件では、彼を死に至らしめた警察官に禁錮22年の有罪判決が下ったが、今回のグッドさんの事件はどうなるのか。

「SNSで拡散している一部の動画や画像だけを見ると、ICEの職員が車の横から発砲しているように見え、とても轢かれそうになっているとは思えません。

ただ発砲前後の状況がわかる動画では、発砲した職員は車が動き出した時点で進行方向の真正面にいるようにも見え、最初の1発は車の正面から撃った可能性もあります。今後、この事件がどういう展開をたどるかは予断できませんが、正当防衛が認められる可能性もあります。

また、グッドさんがICEの取り締まりの最中になぜあの現場にいたのかも詳しくはわかっていません」

地元当局が捜査から外されているだけに全容解明がどこまで進むかは不透明だ。しかし抗議活動はさらに拡大していく可能性もあり、今後の展開が注目される。