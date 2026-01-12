「ボート記者コラム仕事 賭け事 独り言」

住之江ボート恒例の正月レース「第６４回全大阪王将戦」は昨年のＳＧ・グランプリ（住之江）のファイナリスト、上條暢嵩（大阪）が貫禄の逃走で優勝。オール大阪Ｖ３を成し遂げた。

王将位決定戦（優勝戦）は上條を筆頭にＡ１のそうそうたる実力者がズラリと顔を並べたが、予選では登録番号５３００番台以降のヤングレーサーが大活躍。地力で勝る強豪を相手にダイナミックな攻勢でレースを沸かせた“新しいムーブメント”は今後の大阪支部の勢力図を大幅に書き換えそうな勢いがあった。

住之江で今年のフレッシュルーキーに抜てきされた佃来紀（２５）＝大阪・１３２期・Ｂ１＝と渋川夏（２２）＝大阪・１３３期・Ｂ１＝はオール大阪で初の予選を通過。将来性豊かな実力の片りんを見せつけた。

佃は昨年６月の福岡一般戦で２０２３年５月のデビュー以来、待望の初優出（３着）。それ以降も蒲郡、鳴門、宮島と立て続けに優出の好実績を残して、これまで築き上げてきた才能が一気に花開いた。

昨年９月から一転してスランプに陥ったが「そこで踏ん張っていろいろ教えてもらって、コツコツやっているうちに少しずつ調子も戻ってきたかな」と師匠・山崎郡（大阪）からの的確なアドバイスを胸に反撃開始。地道な努力で復調の兆しをつかみ、新春のレースできっちり結果を残した。

渋川は昨年１２月のルーキーシリーズ（住之江）で２３年１１月のデビュー以来、初の準優勝戦に進出。住之江では王将戦も予選を１１位で通過を決め、佃に「後輩にいい枠を取られた。やられましたね」と言わしめるほど、相棒の７０号機を選手間でも評判の足にまで仕上げ切った。

「エンジンが良かったので（予選通過を）目標としていたけど、まさかでうれしいですね」と激戦区でのベスト１８入りに笑顔が弾む。若手の登竜門・フレッシュルーキーの大役に「うれしいし、頑張って成績を残さないとアカンな、と思います」と意気込みは十分。ボートレーサー養成所を勝率トップで卒業した素性が本格的にベールを脱ぎ、全国のファンへアピールするチャンスがいよいよ到来だ。

昨年の住之江のフレッシュルーキーは竹間隆晟と石本裕武（ともに大阪）。２人はそろって全国で１５人のみ選出される、今年の「トップルーキー」に選出された。佃は「同じ年齢なので、追い付きたいし、追い越したい」とライバル心を奮い立たせる。渋川も「追い付きたいですね」と飛躍を遂げた先輩の背中に食らい付いていく構えだ。

２人は惜しくも王将戦で優出は逃したが、実力者相手に結果を残した経験値は、今後のレースに大きな自信となる。数年後には、歴戦の覇者を退け、彼らが主役の存在として大阪支部をけん引しているかもしれない。（関西ボート担当・保田叔久）