「全国高校サッカー選手権・決勝、神村学園３−０鹿島学園」（１２日、ＭＵＦＧ国立）

神村学園（鹿児島）が鹿島学園（茨城）を下し、創部２５年目で初優勝、史上６校目の夏冬２冠を決めた。鹿児島県勢の優勝は、第８３回大会を制した鹿児島実以来２１大会ぶり。先制ゴールを奪ったＦＷ日高元（３年）が大会７得点で得点王に輝いた。

前半から試合を押し込んだ。１９分、Ｊ１町田内定のＦＷ徳村楓大（３年）のシュートが相手ＧＫの好セーブに阻まれるも、日高がこぼれ球を左足でゴール左隅に決めて先制。通算６得点で並んでいた同僚のＦＷ倉中悠駕（３年）を抜いて単独トップに立った。同３１分にはＰＫを止められ、嫌な雰囲気が漂ったが、同３９分にＭＦ堀ノ口瑛太（３年）が豪快なミドルシュートを右上に突き刺した。

守備でも主将のＪ２いわき内定ＤＦ中野陽斗（３年）を中心に集中した守りで得点を許さない。後半１１分にはＦＫから、ゴール前で相手のヘディングシュートをＧＫ寺田健太郎（３年）がビッグセーブ。Ｊリーグ内定３人を擁する地力の強さを見せつけ、茨城旋風の波に乗る鹿島学園をはね返した。

ゴールを決めた日高は「みんなが走ってつないでくれたボールを自分が冷静に決められてよかった」と得点シーンを振り返り、得点王については「素直にうれしいです」と喜び、「国立という最高の舞台で準決勝、決勝でゴールを決められたのは自分にとって財産になると思います」と話した。

注目の一戦の入場者数は６万１４２人。アナウンスされると、場内はどよめきに包まれた。史上最多だった昨年の決勝戦（前橋育英−流通経大柏）の５万８３４７人を超えて、初の６万人突破となった。