ルーキーイヤーに初優勝挙げた入谷響が振り袖姿で“ハタチの誓い” 「周りの方々に感謝を」
11日、女子プロゴルファーの入谷響が、地元・愛知県で行われた『豊川市二十歳（はたち）の集い』に出席した。
【写真】女子プロの振り袖姿、集めました
自身のインスタグラムには振り袖姿の写真を投稿。「久しぶりに中学時代の友人に会えて本当に楽しかったです！！ やっぱり地元は活気があっていいな〜」と、心境もつづった。そして「ここまで育ててくれた家族、支えてくださった周りの方々に感謝をして、日々精神します！」と、“ハタチの誓い”も発表した。入谷は2度目の挑戦になった、2024年のプロテストで合格。ルーキーイヤーだった昨年は、開幕からその圧倒的な飛距離も武器に活躍し、6月の「ニチレイレディス」ではツアー初優勝も果たした。36試合に出場し、この1勝を含むトップ10入り7度。メルセデス・ランキング24位でシーズンを終えた。男子ツアー通算48勝の中嶋常幸を師匠に持つ20歳は、節目で迎える今季、さらなる飛躍を目指していく。
