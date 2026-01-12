◇第104回全国高校サッカー選手権決勝 鹿島学園0ー3神村学園（2026年1月12日 MUFG国立）

3大会ぶり12回目の出場となる鹿島学園（茨城）は神村学園（鹿児島）に0−3で敗れ、悲願の初優勝を逃した。昨年からの“茨城旋風”の最終章を飾ることはできなかったが、ネット上ではねぎらう声が多く寄せられた。

前半2点を失い、追いかける展開。U−17タイ代表のGKプムラピー・スリブンヤコ（2年）がPKでスーパーセーブで6万超えの国立を沸かせる場面もあった。セットプレーから何度もチャンスを作ったが、ゴールを割れなかった。前がかりになった試合終了間際に3点目を失い、神村学園に夏冬2冠を許した。

昨年は鹿島がJ1を、水戸がJ2を、筑波大が全日本大学選手権を制し、鹿島ユースも主要大会で3冠を達成。茨城勢がサッカー界を席巻し、茨城旋風と称された。鹿島学園もその勢いに乗り、創部初の決勝進出を決めたが、最後を選手権制覇で飾ることはできなかった。

ネット上では「準優勝でも十分茨城旋風です」「鹿島は最高でしたよ、茨城旋風でした」「茨城旋風の勢い最後まで素晴らしかった」「茨城旋風を見せてくれてありがとう！」など、健闘を称える声が多く上がっていた。