◇全国高校サッカー選手権 決勝 神村学園 3―0 鹿島学園（2026年1月12日 MUFG国立）

神村学園（鹿児島）が鹿島学園（茨城）を3―0（前半2―0）で破り、創部24年目、12回目の出場で悲願の選手権初優勝を飾るとともに、史上6校目となる全国高校総体（インターハイ）との“夏冬2冠”を達成した。

前半19分、自陣からのロングボールに抜け出したFW徳村楓大（3年）がシュート。GKがセーブしたはね返りをFW日高元（3年）が左足ダイレクトで叩き込んで先制した。同30分の徳村のPKは止められたが、39分にはボックス手前正面でこぼれ球を収めたMF堀ノ口瑛太（3年）が冷静に右足でゴール右上へ放り込み、2―0で前半を折り返した。後半10分に相手FKからのヘディングシュートをGK寺田健太郎（3年）がスーパーセーブし、アディショナルタイムには途中出場のMF佐々木悠太（3年）がダメ押し点を挙げて歓喜の終了ホイッスル。今大会7得点の日高は単独得点王に輝いた。

鹿児島実OBで1995年度優勝メンバーの有村圭一郎監督は、指揮官としても栄冠を手にした。試合直後のインタビューで「たいした監督でもないのに、子供たちが今年は2回も優勝させてくれた。素晴らしい子供たちと思っています」と選手に感謝した。インタビュアーから、空を見ていたことを指摘されると「（鹿児島実の）恩師である松沢（隆司）先生来てるかな、と思い、空を見させてもらいました」と明かした。

また、先制ゴールを決めた日高は「みんなが走ってつないでくれたボールを自分が最後冷静に決めきれてよかったです」とコメント。得点王について問われると「素直にうれしいです」と答え、「国立という最高の舞台で準決勝、決勝でゴールを決められたことは自分にとっても財産になると思いますし、これから先も頑張っていきます」と話した。

鹿児島県勢の優勝は第74回大会（1995年度）、第83回大会（2004年度）の鹿児島実以来、21大会ぶり3度目。DF中野陽斗主将（3年）は「最高です。鹿児島県の皆さん、鹿児島県が夏冬2冠を取ったので、さらにサッカーを盛り上げましょう！」と叫んだ。

▽神村学園 1956年（昭31）創立で全日制・通信制併設の私立校。97年に女子校から共学化。モットーは「やかぜ（やればできる！かならずできる！ぜったいできる！）」。サッカー部は02年創部。男女の硬式野球部、女子駅伝部なども強豪。