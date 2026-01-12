Dream Ami、ド派手カラーの大胆水着着こなし「美脚すぎ」「配色が素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/01/12】歌手のDream Amiが1月11日、自身のInstagramを更新。カラフルな水着をまとった姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】LDH所属37歳美女「美脚すぎ」と話題のド派手水着姿
Amiは「水着もいっぱい着たから、いっぱい投稿する」とコメント。ターコイズブルー、ラベンダー、ピンクの鮮やかなカラーが印象的なワンショルダータイプの水着姿でビーチにたたずむショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「大人可愛い」「美脚すぎ」「めちゃくちゃ可愛い」「配色が素敵すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
