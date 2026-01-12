美人アナウンサー、ミニスカ＆黒タイツで美脚披露「スタイル良すぎ」「さすがの着こなし」の声
【モデルプレス＝2026/01/12】ABEMAの瀧山あかねが1月11日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】31歳美人アナ「冬の最強コーデ」ミニスカセットアップからタイツ美脚輝く
瀧山は「今夜は、スポーツタイムを担当します！」とつづり、生放送前のショットを公開。黒に白字チェックのセットアップに身を包み、ミニスカートからは黒タイツを履いたスラリと美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「スタイル良すぎ」「似合ってる」「衣装素敵すぎる」「さすがの着こなし」「冬の最強コーデ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA 専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】31歳美人アナ「冬の最強コーデ」ミニスカセットアップからタイツ美脚輝く
◆瀧山あかねアナ、ミニスカ＆黒タイツ姿披露
瀧山は「今夜は、スポーツタイムを担当します！」とつづり、生放送前のショットを公開。黒に白字チェックのセットアップに身を包み、ミニスカートからは黒タイツを履いたスラリと美しい脚を見せている。
◆瀧山あかねアナの投稿が話題
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「スタイル良すぎ」「似合ってる」「衣装素敵すぎる」「さすがの着こなし」「冬の最強コーデ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆瀧山あかね（たきやま・あかね）プロフィール
1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA 専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】