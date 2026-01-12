蛙亭イワクラ、元恋人・オズワルド伊藤と「結婚すると思っていた」別れを決断した行動とは
【モデルプレス＝2026/01/12】お笑いコンビ・蛙亭のイワクラが、11日放送のテレビ朝日「有吉クイズ」（日曜よる0時25分〜）に出演。元恋人のお笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介との交際期間中に不満に思っていたことを明かした。
【写真】破局の女性芸人、元恋人の写真公開
この日は、独身の男女が集う企画に参加したイワクラ。すると共演者から「みんな独身だけど、イワクラは？オズワルド伊藤と…」と聞かれ「伊藤くんと3〜4年付き合いました」と過去形で返答。車内がざわつくと「先日、別れました」とロケ時点では、初めて破局を公表する形となった。
イワクラは「めちゃくちゃ結婚すると思っていたんですけど、めっちゃリアルに考えた時に、全然こいつ無理かも」と思う瞬間があったという。「色々理由はある」と言い「旦那さんになった時、全く頼れない」とコメント。伊藤について「本当に生活が終わっている。病院とか行かない。『一緒に健康診断行こう』って言っても『まぁまぁまぁ』って言われたりとか。死ぬ確率高い奴と結婚せんくない？全部私が言ってくることに反発してくる。それが1番ムカついて…」と赤裸々に語っていた。
11月2日放送のバラエティ番組「チャンスの時間」＃335（ABEMA SPECIALチャンネル／よる11時〜）にて、イワクラとの破局を初告白した伊藤。約4年交際していたが、9月に破局していたことを説明した。
また、伊藤はコンビでパーソナリティを務める「レバレジーズ presents MUSIC COUNTDOWN 10＆10」（Lucky FM／毎週日曜15時〜）に出演した際には、今回の破局について「98％俺が悪かったね」と言及。別れることとなった理由については「なんで振られたのか別れたのか、一言で簡潔にお伝えするのであれば、ストレスを与えすぎましたね。花なら枯れ、うさぎなら死んでしまうようなありとあらゆるストレスを四方八方からもしかしたら与えていることに気づかず」「こんな男とよく4年も付き合ってくれましたよ。逆に」と語っていた。（modelpress編集部）
情報：ABEMA、Lucky FM、テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
【写真】破局の女性芸人、元恋人の写真公開
◆イワクラ、オズワルド伊藤との破局振り返る
この日は、独身の男女が集う企画に参加したイワクラ。すると共演者から「みんな独身だけど、イワクラは？オズワルド伊藤と…」と聞かれ「伊藤くんと3〜4年付き合いました」と過去形で返答。車内がざわつくと「先日、別れました」とロケ時点では、初めて破局を公表する形となった。
◆イワクラ「死ぬ確率高い奴と結婚せんくない？」
イワクラは「めちゃくちゃ結婚すると思っていたんですけど、めっちゃリアルに考えた時に、全然こいつ無理かも」と思う瞬間があったという。「色々理由はある」と言い「旦那さんになった時、全く頼れない」とコメント。伊藤について「本当に生活が終わっている。病院とか行かない。『一緒に健康診断行こう』って言っても『まぁまぁまぁ』って言われたりとか。死ぬ確率高い奴と結婚せんくない？全部私が言ってくることに反発してくる。それが1番ムカついて…」と赤裸々に語っていた。
◆オズワルド伊藤＆蛙亭イワクラが破局
11月2日放送のバラエティ番組「チャンスの時間」＃335（ABEMA SPECIALチャンネル／よる11時〜）にて、イワクラとの破局を初告白した伊藤。約4年交際していたが、9月に破局していたことを説明した。
また、伊藤はコンビでパーソナリティを務める「レバレジーズ presents MUSIC COUNTDOWN 10＆10」（Lucky FM／毎週日曜15時〜）に出演した際には、今回の破局について「98％俺が悪かったね」と言及。別れることとなった理由については「なんで振られたのか別れたのか、一言で簡潔にお伝えするのであれば、ストレスを与えすぎましたね。花なら枯れ、うさぎなら死んでしまうようなありとあらゆるストレスを四方八方からもしかしたら与えていることに気づかず」「こんな男とよく4年も付き合ってくれましたよ。逆に」と語っていた。（modelpress編集部）
情報：ABEMA、Lucky FM、テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】