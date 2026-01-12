¡Ú¤³¤ì¤«¤é¤Î¸«ÄÌ¤·¡Û¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡¢¥¤¥é¥ó¤ä£Æ£Ò£Â¤Ë¤â¾ÇÅÀ
¡¡Àè½µËö¤«¤é½µÌÀ¤±¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ò¤á¤°¤ëÊóÆ»¤¬¿ôÂ¿¤¯¶î¤±½ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î»ÊË¡¾Ê¤¬Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ë¾¤´¾õ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ÎÆ°¤¤ÏÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤À¯¼£Åª¤Ê¤â¤Î¤À¤È»ØÅ¦¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²þ½¤¹©»ö¤Îµ¬ÌÏ¡¦ÈñÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡ÖºòÇ¯6·î¤Î¾å±¡¶ä¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ÇµÄ²ñ¤ò¸í²ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡×¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¼¹Ç°¿¼¤¤FRB¹¶·â¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¤ËºÆ¤ÓÃæ±û¶ä¹Ô¤ÎÆÈÎ©À¤ËÂÐ¤¹¤ë´íµ¡´¶¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÂÐ³°¶¯¹Å»ÑÀª¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££×£Ó£Ê¤¬¡ÖÊÆ¹ñ¡¢¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¹ÔÆ°¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸þ¤±¤¿·×²è¤ò²ÃÂ®¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¤Û¤«¡¢±ÑÆüÍË»æ¥Ç¥¤¥êー¡¦¥áー¥ë¤Ê¤É¤¬¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¢¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¿¯¹¶·×²è¤ÎÎ©°Æ¤òÆÃ¼ìÉôÂâ¤Ë»Ø¼¨¡×¤È¿¯¹¶¤ò´Þ¤à·³»öÅª¼èÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÊóÆ»¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾åµ¤ÎFRB´ØÏ¢¤äÂÐ³°¶¯¹Å»ÑÀª¤Ê¤É¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢½µÌÀ¤±¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤ÏÊÆ³ôÀèÊª¤¬»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç²¼Íî¡£¥É¥ëÁê¾ì¤Ï¥É¥ëÇä¤êÊý¸þ¤Ë·¹¼Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.16¥É¥ëÂæÁ°È¾¤«¤é¸åÈ¾¤Ø¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.34Âæ³ä¤ì¿å½à¤«¤é1.34ÂæÈ¾¤Ð¤òÌÜ»Ø¤¹Æ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤ÏÀè½µËö¤Î¡Ö¹â»Ô¼óÁê¡¢23ÆüÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬²ò»¶¤ò¸¡Æ¤¡¢½°±¡Áª¤Ï2·î¾åÃæ½Ü¸ø»»¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³ÆÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢±ß°Â¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ½µÌÀ¤±¥¢¥¸¥¢Ä«Êý¤Ë¤Ï158.20ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÏ¢¤Î¥È¥é¥ó¥×´ØÏ¢ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤¿¥É¥ëÇä¤ê¤Ë157.50Âæ¤Þ¤ÇµÞÈ¿Íî¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢±ß°Â¤ÎÆ°¤¤âº¬¶¯¤¯¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï158±ßÉÕ¶á¤ÇÇäÇã¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥í¥¹±ß¤Ï±ß°Â¤¬°ìÃÊ¤È¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤Ï183±ßÂæ¸åÈ¾¤«¤é184±ßÂæÈ¾¤Ð¤òÌÜ»Ø¤¹Æ°¤¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï211±ßÂæ¸åÈ¾¤«¤é212±ßÂæÁ°È¾¤Ø¤ÈÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µ®¶âÂ°Áê¾ì¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤¬²¡¤·¾å¤²Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÊÆFRB¤ÎÆÈÎ©À¤ËÂÐ¤¹¤ë´íµ¡´¶¤Ç¥É¥ë¤¬Çä¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â»Ù±çºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â¡¦¶äÁê¾ì¤Ï½µÌÀ¤±¤Ë¤¤¤º¤ì¤â²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¢¤È¤Î³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤â¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¿·¤ÊÆ°¤¡¢ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¡¢£Æ£Ò£Â¤ÎÆÈÎ©À´íµ¡¤Ê¤É¤Î¥Æー¥Þ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Áê¾ìÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£±ßÁê¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Áá´ü½°±¡²ò»¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÉ²Ã¾ðÊó¤âÊÑÆ°ºàÎÁ¤È¤·¤Æ°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤µ¤ì¤è¤¦¡£
minkabu PRESSÊÔ½¸Éô ¾¾ÌÚ½¨ÌÀ
